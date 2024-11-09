إسرائيل تشيد بقرار محكمة في برلين تصنيف شعار “من النهر إلى البحر” رمزا إرهابيا

تل أبيب- برلين: أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بقرار محكمة في العاصمة الألمانية برلين بتصنيف شعار “من النهر إلى البحر، ستحرر فلسطين” رمزا إرهابيا.

وغرد ساعر على منصة “إكس” اليوم السبت: “أرحب بقرار المحكمة الإقليمية في برلين. يجب اقتلاع جذور معاداة السامية الجديدة التي تقوم على إنكار حق وجود الدولة اليهودية”.

يعد هذا الحكم الذي أصدرته المحكمة الإقليمية في برلين أمس الجمعة، أول حكم إدانة لهذا الشعار بدعوى استخدام “رموز تنظيمات إرهابية”.

وقالت القاضية رئيسة المحكمة في حيثيات الحكم إن الشعار يمثل رمزا لحركة حماس.

وقضت المحكمة بفرض غرامة مالية قدرها 130 معدل أجر يومي بواقع 10 يوروهات لكل يوم (أي 1300 يورو) على المرأة المشكو في حقها في هذه القضية، والبالغة من العمر 42 عاما. وأعلن دفاع المرأة عن نيته الطعن على الحكم.

يشار إلى تباين تعامل المحاكم الجزائية في ألمانيا فيما يتعلق بتقييم الشعار على مستوى البلاد. وحتى الآن، لا توجد أحكام نهائية في هذا الشأن صادرة عن هيئات قضائية عليا (كالمحكمة الدستورية الاتحادية أو المحكمة الاتحادية).

(د ب أ)