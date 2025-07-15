إسرائيل تشيع «تفاؤلاً» في مفاوضات غزة… وتقتل عشرات المدنيين

غزة ـ الدوحة ـ «القدس العربي» ووكالات: على وقع القتل اليومي الذي تقوم به إسرائيل في قطاع غزة، أشاعت وسائل إعلامها أمس الثلاثاء أنباء عن تقدم في مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى.

وتزامن ذلك مع أزمة تهدد بقاء الائتلاف في إسرائيل، مع احتمال انسحاب آخر حزب يمثل اليهود المتدينين فيها (شاس) اليوم، ومعارضة الحزبين العنصريين المتطرفين في حكومة أقصى اليمين، “الصهيونية الدينية” و”القوة اليهودية”، عقد صفقة في غزة.

فقد تحدثت القناة 13 العبرية عن “تقدم دراماتيكي” في المفاوضات في الدوحة، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن “الطريق للصفقة بات ممهدا”.

في الوقت نفسه، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصادر مطلعة قولها إنه تم تقليص الفجوات.

وأضافت هذه المصادر أن الفرق الفنية في الدوحة تعمل على تعديل “الخرائط” التي ستبقى فيها قوات الاحتلال أثناء وقف إطلاق النار، بحيث تشمل تنازلًا إضافيًا في منطقة محور موراج، ولكنها ستشمل مع ذلك وجودًا عسكريًا في منطقة رفح.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشيع فيها إسرائيل أجواء تفاؤلية بشأن المفاوضات، في الوقت الذي كانت تعيد طرح شروط غير مقبولة للطرف الفلسطيني.

في هذا الوقت، أكدت قطر استمرار جهود الوساطة التي تبذلها بين إسرائيل وحركة “حماس”، لإنهاء الحرب التي يتعرض لها قطاع غزة المحاصر.

وأعلن الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي للخارجية القطرية، أن المفاوضات تشهد نقاشات حول التفاصيل الفنية، وتفادى تقديم مدى زمني للوصول لاتفاق.

وأدان ما قال إنه السلوك العبثي لإسرائيل، ومن بينه المواجهات مع إيران، وشدد على أن المجتمع الدولي لا بد أن يتعامل مع السلوك العبثي لإسرائيل.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر مصرية، أمس الثلاثاء، ببدء اجتماعات في القاهرة بحضور مصري قطري إسرائيلي، لمناقشة إدخال المساعدات إلى القطاع.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر مصرية لم تسمها، قولها: “تعقد في القاهرة اجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية لمناقشة تفصيلات إدخال المساعدات الإنسانية وخروج المرضى وعودة العالقين، وذلك في إطار الجهود المصرية المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة”. وقالت المصادر إنه من المنتظر أن تشهد هذه الاجتماعات “تقدما وتوافقا وتستمر لمدة يومين”.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة ضمن إبادة جماعية متواصلة، وتغلق المعابر ولا تسمح إلا بدخول كميات شحيحة جدا من المساعدات، لا تتناسب مع احتياجات الفلسطينيين.

وفي مجازر جديدة اقترفتها أمس، ارتقى أكثر من 54 شهيدا بينهم وزير فلسطيني سابق، وأصيب آخرون بجراح مختلفة.

وردا على تلك الهجمات، نفذت المقاومة عدة عمليات مسلحة، وكشفت عن عملية كادت أن تأسر فيها أحد جنود الاحتلال، في وقت حذرت فيه جهات دولية ومحلية من خطورة الأوضاع الإنسانية.