جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات تستهدف بعلبك ومحيطها بشرق لبنان- (فيديو)

بعلبك- لبنان : تعرّضت مدينة بعلبك وقرى محيطة في شرق لبنان الأربعاء لسلسلة من الغارات بعد ساعات قليلة على إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا للسكان بالإخلاء.

وأكد من جهته رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل أنّ غارات استهدفت المدينة ومحيطها، في وقت أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأنّ “الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل شنّ غاراته… وصولا إلى بلدات لم يشملها الإنذار التحذيري”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر إنذارا بالإخلاء لسكان المدينة وقريتين تابعتين للمحافظة، محذرا من ضرب أهداف تابعة لحزب الله في المنطقة.

وعلى إثر ذلك، هرع سكّان المدينة إلى الطرق للفرار وسط حالة هلع، ما أدى إلى امتلاء مداخلها بالسيارات، وشوهد السكان يحملون فرشا ووسادات، فيما خلت المدينة تدريجيا من سكانها.

وجالت سيارات الدفاع المدني على الطرق، حيث طلبت من السكان إخلاء المدينة عبر مكبرات الصوت.

وتُعدّ بعلبك من كبرى مدن البقاع. وبعدما بقيت طوال نحو عام بمنأى عن التصعيد بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، استهدفتها ومحيطها غارات خلال الأسابيع القليلة الماضية. وغادر المدينة أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 250 ألفا.

وإنذارات إخلاء جديدة لقرى في النبطية

كما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء إنذارات إخلاء جديدة لسكان عدة قرى في محافظة النبطية في جنوب لبنان، قائلا إنه سيستهدف مواقع لحزب الله في المنطقة.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة إكس بيان إخلاء عاجل لسكان قرى “سجد، كفر جوز، النبطية التحتا، النبطية الفوقا، زفتا، جرجوع، جومين التحتا، وكفر رمان”. وطلب أدرعي في منشوره من السكان “إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الأولي … يجب عليكم الإخلاء دون تأخير”.

(وكالات)