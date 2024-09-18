إسرائيل تصعّد احتمالات الحرب على لبنان: 14 شهيداً جديداً و450 جريحاً بتفجير جديد لأجهزة اتصال لاسلكي

بيروت – «القدس العربي» ووكالات: بينما تقرع إسرائيل طبول الحرب ضد لبنان، لقيت تفجيرات جهاز “البيجر” في لبنان إدانات دولية واسعة وصفتها بالعمل الإرهابي (روسيا وبلجيكا وإيران والأمم المتحدة) وطالبت بمحاسبة المجرمين، وسط تأكيد “حزب الله” أن إسرائيل مسؤولة عنها.

ولم تكد مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية تلملم جراحها المثخنة نتيجة تفجير أجهزة “البيجر” أول أمس الثلاثاء (12 شهيداً وآلاف الجرحى بينهم 200 في حالة حرجة)، حتى وقعت سلسلة انفجارات جديدة لأجهزة اللاسلكي في عدد من المناطق أمس الأربعاء، وخصوصاً خلال تشييع شهداء اليوم السابق، ما أسفر عن وقوع 14 شهيدا ومئات الجرحى واحتراق شقق سكنية.

وكشف مدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار “عن احتراق 60 منزلاً و15 سيارة وانفجار آلات بصم”. ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر أمني “أن “حزب الله” اشترى أجهزة اللاسلكي المحمولة قبل 5 أشهر في وقت شرائه أجهزة البيجر تقريباً”.

وأوضحت المصادر الأمنية أنه “تم اختراق شبكة الاتصالات الخاصة بالأجهزة اللاسلكية وبث موجات ذات تردد مرتفع عليها أدت إلى الانفجارات”.

وتأتي هذه الانفجارات في وقت يتزايد فيه قرع طبول الحرب وتحريك إسرائيل جزءاً من قواتها في اتجاه الجبهة الشمالية في مشهد يوحي بإعلان الحرب على لبنان.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إن تل أبيب في بداية مرحلة جديدة من الحرب، وتقوم بتحويل القوات والموارد والطاقة نحو الشمال.

تصريحات غالانت جاءت خلال زيارة أجراها إلى قاعدة “رمات ديفيد” الجوية (شمال)، نشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي وهيئة البث العبرية الرسمية.

وأثار تفجير خمسة آلاف جهاز اتصال لاسلكي (بيجر) استوردها الحزب قبل شهور من تايوان إلى المجر غموضاً، بينما زاد احتمالات اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط. وقال مصدر أمني لبناني كبير ومصدر آخر لوكالة رويترز إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) زرع متفجرات داخل أجهزة البيجر قبل أشهر من تفجيرات الثلاثاء.

وذكر مصدر أمني لبناني لرويترز أن أجهزة البيجر من إنتاج شركة “غولد أبوللو” ومقرها تايوان، إلا أن “غولد أبوللو” قالت في بيان إنها لم تصنع الأجهزة، موضحة أنها من إنتاج شركة بي.إيه.سي التي تتخذ من العاصمة المجرية بودابست مقرا ولديها ترخيص لاستخدام العلامة التجارية لغولد أبوللو.

وقال مؤسس شركة غولد أبوللو هسو تشينغ كوانغ إن أجهزة الاتصال المستخدمة في الانفجارات صنعتها شركة في أوروبا. وذكرت غولد أبوللو في بيان أن اسم الشركة بي.إيه.سي. وكان العنوان المذكور لشركة “بي.إيه.سي” للاستشارات في بودابست عبارة عن مبنى صغير يقع في شارع معظمه سكني في ضاحية نائية. ووجد اسم الشركة مكتوبا على ورقة إيه4 على الباب الزجاجي.

وكشف موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي، أمس الأربعاء، أن إسرائيل قررت تبكير موعد تفجير أجهزة “بيجر” للاتصالات اللاسلكية في لبنان، والتي يستخدمها بصفة خاصة أعضاء “حزب الله”، بسبب قلقها من احتمال اكتشاف الحزب لعمليتها السرية.

ولاقت تفجيرات “بيجر” في لبنان إدانات دولية واسعة ومطالبات أممية بتحقيق حول الحادث وتقديم المسؤولين عنه أمام العدالة ومحاسبتهم.

ووصفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التفجيرات بأنها “عمل إرهابي وحرب هجينة ضد لبنان”.

وأعربت نائبة رئيس الوزراء البلجيكية بيترا دي سوتر، عن إدانتها للهجوم «الإرهابي» الهائل في ولبنان وطال سوريا، والذي أدى إلى إصابة الآلاف جراء تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية «البيجر» مطالبة بإجراء تحقيق دولي في الهجوم وإنهاء سفك الدماء. وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الأربعاء أنّه “يجب محاسبة” المسؤولين.

عن تفجير أجهزة الاتصال التابعة لـ “حزب الله” المدعوم من طهران في لبنان. وقال في بيان إنّ “الاستهداف المتزامن لآلاف الأشخاص، سواء كانوا مدنيين أو أعضاء في جماعات مسلّحة، من دون معرفة من كانت بحوزته الأجهزة المستهدفة ومكان وجودها والبيئة التي كانت فيها عند وقوع الهجوم، يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وللقانون الإنساني الدولي” . وطالب بـ”تحقيق مستقل، جدي وشفاف”.

وشدد الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش أمس الأربعاء على وجوب الا تتحول “الأجهزة ذات الاستخدام المدني” الى أسلحة. وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن حزنه وتعازيه. وأدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل التفجيرات المتزامنة لأجهزة “بيجر” في لبنان. (رأي القدس ص 23)