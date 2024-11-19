إسرائيل تصعّد ضد الجيش اللبناني وتقتل ثلاثة عسكريين… وإصابة عناصر في «يونيفيل»

بيروت – «القدس العربي»: صعدت إسرائيل أمس ضد الجيش اللبناني الذي أعلن في بيان أمس الثلاثاء استشهاد ثلاثة من جنوده في هجوم إسرائيلي على أحد مواقعه في الجنوب. تزامناً أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان الثلاثاء إصابة أربعة من عناصرها جراء صاروخ استهدف إحدى قواعدها. وأوردت القوة في بيان «أصيب أربعة من جنود حفظ السلام الغانيين بصاروخ أثناء تأديتهم لمهامهم، أطلقته على الأرجح جهات غير حكومية داخل لبنان».

وتصاعدت حدة المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل. وكبد الحزب جيش الاحتلال خسائر في الأرواح والممتلكات في ميدان الجنوب وفي العمق شمال فلسطين المحتلة حيث أكد جيش الاحتلال وقوع حوالي 20 بين قتيل وجريح خلال 24 ساعة.

وفي المستجدات الميدانية، شنّ الطيران الإسرائيلي فجراً غارة على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية، وأعلنت طوارئ الصحة عن سقوط شهيدين في الغارة. واستهدفت مسيّرة إسرائيلية مبنى مؤلف من 4 طبقات في منطقة الشياح. وسقط عدد من الشهداء والجرحى في الجنوب والبقاع بغارات معادية.

في المقابل، أعلن «حزب الله» أنه في إطار ‏سلسلة عمليات شنَّ هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيرات الانقضاضية النوعية على نقاط عسكرية حساسة في مدينة تل أبيب». وشن هجوماً جوياً بسرب من المُسيرات على قاعدة «رامات ديفيد» جنوب شرق حيفا. و»استهدف محلقة إسرائيلية في أجواء بلدة الطيبة، ودمر 4 دبابات في مواجهات الجنوب.

كما استهدف الحزب تجمعاً لجنود الاحتلال جنوب مدينة الخيام بصلية صاروخية نوعية، وتجمعاً آخر عند الأطراف الجنوبية لبلدتي البياضة وشمع إضافة إلى منزل يتحصّن فيه جنود العدو ‏عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس بصاروخٍ موجّه وأوقعهم بين قتيل وجريح». وأضاف «الحزب»: «استهدفنا قاعدة غليلوت وهي مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية من الصواريخ النوعية. وتجمعاً للعدو شرق وجنوب مدينة الخيام»، ونفّذ الحزب «هجومًا جويًا بسربٍ من المسيرات الانقضاضية على قاعدة «بيت ليد» وهي قاعدة عسكرية تحوي معسكرات تدريب تبعد عن الحدود 90 كلم شرق مدينة نتانيا وأصابت أهدافها بدقة».

كما استهدف قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة «كرمئيل»، ومدينة صفد ومستوطنة «مرغليوت» وقاعدة «تل حاييم» التي تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية في تل أبيب وتبعد 120 كلم عن الحدود وتجمعاً لجنود إسرائيليين في «المنارة» في الشمال وآخر في مستوطنات «أفيفيم» و»سعسع» و»جعتون» و»المالكية» ومنطقة «الكريوت» شمال حيفا. وأسقط «الحزب» مسيّرة إسرائيلية من نوع «هرمز 450» في أجواء بلدة الطيبة بصاروخ أرض جو وشوهدت تحترق وتحدث إعلام عبري عن 10 إصابات بين الجنود منهم اثنان بحالة خطرة.

وعلى المقلب الإسرائيلي، أفادت إذاعة الجيش عن مقتل جندي وجرح 3 آخرين بهجوم لمسيرة داخل الأراضي اللبنانية. كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 11 جندياً في معارك جنوب لبنان خلال 24 ساعة. وأعلن لاحقاً في المساء، انفجار طائرة مسيرة في منطقة الجليل الأعلى شمالاً، قال جيش الاحتلال كعادته إنه لم تقع إصابات، بعد إطلاقها من لبنان. وأغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدات عدة ودمّر منازل في كفر رمان ويحمر الشقيف وسط قصف مدفعي طال عدة بلدات قرب نهر الليطاني. وأكدت منظمة «اليونيسف أن حصيلة الضحايا الأطفال منذ بدء المواجهات 200 طفل في لبنان.