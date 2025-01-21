إسرائيل تصعّد في الضفة: شهداء وجرحى في عدوان على جنين

القدس ـ «القدس العربي»: لم يمر يومان على بدء التهدئة في قطاع غزة، حتى وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي آلة حربه باتجاه الضفة الغربية المحتلة، في خطوة رأى فيها معلقون إسرائيليون مكافأة لوزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الذي لم ينسحب من الائتلاف الحاكم في إسرائيل، رغم معارضته الاتفاق.

وشن الاحتلال هجوما غير مسبوق على مخيم جنين، موسعا عمليات القتل التي يرتكبها بشكل مستمر في الأرض المحتلة. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في المخيم إلى 10، والإصابات إلى 40.

وأصيب مساء 4 جنود إسرائيليين بتفجير عبوة ناسفة في مخيم جنين، تبنتها “كتيبة جنين” في “سرايا القدس”، كما شاركت طائرات حربية إسرائيلية في العدوان، وقصفت مسيّرات، موقعا قرب متطوعي الهلال الأحمر. وأيضا، أصيب 3 أطباء وممرضَين، برصاص الاحتلال في مدينة جنين.

ويأتي هذا التصعيد، بعد تهديدات أطلقها رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، وتوعد فيها بتوسيع العمليات في الضفة.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان إطلاق العملية، فيما قالت هيئة البث الرسمية إنها ستستمر على الأرجح عدة أيام. ووفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فإن استهداف جنين، جاء بقرار من مجلس الوزراء السياسي والأمني “الكابينت”.

فيما قال سموتريتش في بيان: “بعد غزة ولبنان، بدأنا اليوم بتغيير مفهوم الأمن في الضفة الغربية أيضا”. وأدانت الحكومة الفلسطينية الإجراءات الإسرائيلية العدوانية “وآخرها عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها”.

وكلف مجلس الوزراء الفلسطيني، اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة بتعزيز تدخلاتها في المناطق المستهدفة باعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، “من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز صمود أبناء شعبنا في أرضهم”.

ودعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إلى النفير العام، ووجهت انتقادات حادة للأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وفي سياق آخر، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا أصدره سلفه جو بايدن، وينص على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين بأعمال عنف في الضفة.

وكانت العقوبات تشمل 60 ألف مستوطن يحملون الجنسية الأمريكية، وذلك لأن العقوبات شملت بندا يقضي بتجميد كافة أملاكهم في الولايات المتحدة، كما حظرت العقوبات تنفيذ أعمال تجارية مع الجهات التي تخضع للعقوبات. وأثارت خطوة ترامب هذه غضبا رسميا وشعبيا فلسطينيا.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن رفع العقوبات “يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد شعبنا”.إلى ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن شخصين أصيبا بجروح خطيرة في عملية طعن في تل أبيب، وأن أحد المدنيين أطلق النار على المنفذ.