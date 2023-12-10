إسرائيل تصيب مسؤولا طبيا في غزة خلال محاولته توفير الأدوية

غزة: قالت وزارة الصحة في غزة، مساء السبت، إن الجيش الإسرائيلي أصاب بنيران قناصته مدير عام الصيدلة أشرف أبو مهادي، خلال محاولته الوصول إلى مستودعات الأدوية بغرض توفير مستلزمات طبية لمستشفيات ومراكز صحية بالقطاع.

جاء ذلك في بيان للوزارة ذكرت فيه أن “قناصة الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مدير عام الصيدلة أشرف أبو مهادي بينما كان يحاول الوصول إلى مستودعات الأدوية لتوفير بعض المستلزمات الطبية لمجمع الشفاء الطبي ومستشفى الأهلي العربي وبعض المراكز الصحية في غزة التي ما زالت تعمل”.

وتابعت: “كان عناصر القناصة يعتلون مكانا قريبا من المستودعات، حيث أطلقوا النار عليه بمجرد وصوله”.

ولم تكشف الوزارة عن الحالة الصحية لـ”أبو مهادي”، لكنها قالت إنه “أصيب برفقة سائق مركبة الخدمات الصحية بالإضافة لإصابة شخص ثالث”.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف أيضا “سيارة الإسعاف التي انطلقت لإخلائهم من المكان”.

وطالبت الوزارة الأمم المتحدة مؤسساتها بضرورة العمل الفوري على “تفعيل القانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية المتعلقة بحماية الطواقم الطبية وتجريم استهدافها”.

وفي وقت سابق السبت، قال متحدث وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، إن “قناصة الاحتلال التي تحاصر مستشفى العودة، أقدمت خلال الساعات الماضية على قتل اثنين من الكوادر الصحية، وقتل وجرح العديد من النساء الحوامل عند وصولهن للمستشفى للولادة”.

وأضاف القدرة في بيان أنه “تم استهداف سيارة إسعاف خلال عملها في إخلاء الجرحى بمنطقة مستشفى غزة الأوروبي مما أدى إلى إصابة مسعفين وإلحاق أضرار في سيارة الإسعاف ليرتفع بذلك عدد السيارات الإسعاف المستهدفة إلى 57”.

(الأناضول)