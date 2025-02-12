سياسة | عربي | فلسطين

إسرائيل تصيب 4 فلسطينيين جراء الرصاص والضرب في جنين- (فيديو)

12 - فبراير - 2025

رام الله: أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأربعاء، أن طواقمها نقلت 4 مصابين إلى المشافي إثر تعرضهم لإطلاق النار والاعتداء بالضرب من قبل الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الجمعية، في بيان إن فرقها تعاملت مع إصابتين، إحداهما بالرصاص الحي والأخرى جراء اعتداء بالضرب من قبل الجيش الإسرائيلي داخل المخيم.

وأوضح البيان أن رجلا (50 عاما) أصيب برصاص حي في ساقه، بينما تعرض آخر للضرب من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي بيان لاحق، أفادت الجمعية بأن فرقها نقلت إصابتين إضافيتين بالرصاص الحي من مخيم جنين، دون تحديد مدى خطورة الإصابات.

وفي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عدوانا عسكريا على شمال الضفة استهله بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وبالتزامن مع تلك الحرب وبعدها، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 911 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

(الأناضول)

