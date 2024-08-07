إسرائيل تطالب بإخلاء أجزاء واسعة من مناطق شمالي قطاع غزة

غزة: طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، الفلسطينيين في منطقة بيت حانون وأحياء المنشية والشيخ زايد والنازحين شمالي قطاع غزة بإخلاء المنطقة فورًا، استعدادًا لعمليات عسكرية، مدعيا “إطلاق صواريخ” منها.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان عبر منصة تلغرام: “إلى كل المتواجدين في منطقة بيت حانون وأحياء المنشية والشيخ زايد والنازحين (شمال)، من أجل أمنكم، أخلوا بشكل فوري إلى المآوي المعروفة في مركز مدينة غزة”.

وادعى أدرعي أن حركة حماس ومنظمات أخرى تطلق الصواريخ من تلك المناطق تجاه إسرائيل، قائلا إن “الجيش الإسرائيلي سوف يعمل بقوة وفورًا ضدهم”.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)