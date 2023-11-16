إسرائيل تطالب سكان شرق خانيونس بإخلاء مناطقهم رغم أنها في جنوب قطاع غزة

خانيونس: أسقطت طائرات إسرائيلية منشورات خلال الليل على مناطق شرق خانيونس في جنوب قطاع غزة، تطالب السكان بإخلائها حفاظا على سلامتهم، مما يشير إلى عمليات عسكرية وشيكة في المنطقة.

وكانت منشورات مماثلة قد أُسقطت قبل نحو أسبوعين، لكن هذه المرة تزامنت مع قصف عنيف بالدبابات الإسرائيلية للأحياء الشرقية.

وتقع مدينة خانيونس في النصف الجنوبي من قطاع غزة. ولجأ عشرات الآلاف من النازحين من الشمال بالفعل إلى المدارس والخيام فيها، مما تسبب في اكتظاظ شديد وسط نقص في الغذاء والمياه.

وجاء في المنشورات: “من أجل سلامتكم، عليكم إخلاء أماكن سكنكم فورا والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة”، مع تحديد أحياء خزاعة وعبسان وبني سهيلا والقرارة.

وصار ثلثا سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى بسبب الحرب، واكتظت جميع الأماكن المتاحة في خان يونس ومدن أخرى جنوب القطاع بالفعل.

وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الخميس، إن تفشي الأمراض والجوع يبدو “حتميا” في غزة بعد الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع على القطاع المكتظ بالسكان.

واستخدمت إسرائيل أيضا إسقاط المنشورات في شمال غزة للضغط على المدنيين للتحرك، وهو ما قام به مئات الآلاف في نزوح جماعي يخشى الكثيرون من الفلسطينيين أن يصبح دائما.

(رويترز)