إسرائيل تطرح عطاءات لبناء نحو 4 آلاف وحدة استيطانية في القدس وسلفيت

رام الله: طرحت السلطات الإسرائيلية ستة عطاءات لبناء وتوسعة لصالح مستوطنتي أرئيل على أراضي محافظة سلفيت، ومعاليه أدوميم على أراضي محافظة القدس، بواقع نحو 4000 وحدة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار أن العطاءات الستة مقسمة إلى ثلاثة عطاءات لتوسعة الحي الجديد “أرئيل غرب”، من أجل بناء ما مجموعه 730 وحدة جديدة، وثلاثة عطاءات أخرى لتوسعة مستوطنة معاليه أدوميم، الذي يهدف لبناء 2902 وحدة استيطانية جديدة.

وأضافت الهيئة أن مخططات معاليه أدوميم جرت المصادقة عليها في شهر تموز/ يوليو الماضي، بينما تمت المصادقة على مخططات “أرئيل” في شهر أيار/ مايو الماضي، “وهو ما يطرح تساؤلات كبيرة حول سرعة طرح العطاءات بعد المصادقة، ويؤكد منهجية سباق الزمن التي تتبعها دولة الاحتلال لفرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية”.

وأشارت إلى أن الخريطة المرفقة للعطاء المخصص لأرئيل غرب “تظهر أن الموقع يبعد أكثر من كيلومترين عن مستعمرة أرئيل، ما يعني نية الاحتلال إقامة مستعمرة جديدة دون الإعلان عن ذلك”.

(د ب أ)