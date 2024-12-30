إسرائيل تطلب إخلاء مبنى بلدية “مدينة السلام” بالقنيطرة السورية

القنيطرة: طلب جنود إسرائيليون، الإثنين، إخلاء مبنى بلدية مدينة السلام (المعروفة سابقا باسم البعث) بمحافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا.

وفي إطار الاحتلال، طلب جنود إسرائيليون إخلاء مبنى بلدية “مدينة السلام” بالقنيطرة، وأخرجوا جميع مَن في المبنى وقاموا بتفتيشه.

وفي الأسبوع الماضي، نظم أهالي قرية السويسة بالقنيطرة مظاهرة ضد الاحتلال الإسرائيلي لأراضي البلاد.

وأطلق الجنود الإسرائيليون النار على المتظاهرين مما أدى إلى إصابة 3 منهم.

وعقب سقوط نظام البعث في سوريا، تزايدت هجمات إسرائيل على البلاد متسببة في تدمير البينة التحتية العسكرية والمنشآت المتبقية من جيش النظام وتوسيع الاحتلال لمرتفعات الجولان.

(الأناضول)