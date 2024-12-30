سياسة | عربي | سوريا

إسرائيل تطلب إخلاء مبنى بلدية “مدينة السلام” بالقنيطرة السورية

30 - ديسمبر - 2024

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القنيطرة: طلب جنود إسرائيليون، الإثنين، إخلاء مبنى بلدية مدينة السلام (المعروفة سابقا باسم البعث) بمحافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا.
وفي إطار الاحتلال، طلب جنود إسرائيليون إخلاء مبنى بلدية “مدينة السلام” بالقنيطرة، وأخرجوا جميع مَن في المبنى وقاموا بتفتيشه.
وفي الأسبوع الماضي، نظم أهالي قرية السويسة بالقنيطرة مظاهرة ضد الاحتلال الإسرائيلي لأراضي البلاد.
وأطلق الجنود الإسرائيليون النار على المتظاهرين مما أدى إلى إصابة 3 منهم.
وعقب سقوط نظام البعث في سوريا، تزايدت هجمات إسرائيل على البلاد متسببة في تدمير البينة التحتية العسكرية والمنشآت المتبقية من جيش النظام وتوسيع الاحتلال لمرتفعات الجولان.

(الأناضول)

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  1. يقول جولاني اصلي:
    ديسمبر 30, 2024 الساعة 3:21 م

    ههههههه هذا بالاتفاق مع الجولاني.

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  2. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 30, 2024 الساعة 3:57 م

    ههه ماذا يفعل الجولاني يا إخواني وسوريا تحتل من قبل عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الغربية النازية الفاشية الدموية المجرمة التي تعيث سفكا بدماء الفلسطينيين واللبنانيين والعراقيين والسوريين واليمنيين هذي عقود وعقود وعقود ✌️🇵🇸😓☝️🔥🐒

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