إسرائيل تطلب إخلاء مستشفيات في قطاع غزة

غزة: قالت جهات طبية فلسطينية، اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء عدة مستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع مع دخول موجة القتال يومها الثامن.
وأعلنت إدارة مستشفى العودة الحكومي في شمال قطاع غزة تلقيها بلاغات رسمية من الجيش الإسرائيلي بضرورة إخلاء كامل المستشفى بما في ذلك المصابون والمرضى.
وقال مصدر مسؤول في مستشفى “القدس” في مدينة غزة، التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي أنذرهم بإخلاء المستشفى فورا.
بدورها، قالت حركة “حماس” إن مطالبة الجيش الإسرائيلي المستشفيات بالإخلاء “جريمة جديدة، وتعكس النوايا الإجرامية المبيتة ضد قطاع غزة بمنع الخدمات الصحية الأساسية والطارئة”.
ودعت الحركة، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى التدخل العاجل لوقف إسرائيل عن “مخططاتها الإجرامية باستهداف المستشفيات والأطقم الطبية وبقية المؤسسات العاملة في الحقل الإنساني”.
وحسب وزارة الصحة، “أدت هجمات إسرائيل إلى إخلاء مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة أمس ونقل المرضى والطواقم الى مستشفى النصر للأطفال وذلك بعد استهدافه بقنابل الفوسفور”.
وكان هذا هو المستشفى الثاني الذي يخرج عن الخدمة في قطاع غزة من إجمالي ثمانية مستشفيات، بعد مستشفى بيت حانون بسبب الاستهداف الإسرائيلي.
ويفترش الآلاف من سكان غزة المشردين من منازلهم ساحات المستشفيات أمام الأعداد الهائلة من الجرحى الذين تضيق بهم ممرات المستشفيات.
(د ب أ)
هكذا قال الاستعمار البريطاني من قبل، وهكذا عمل الاستعمار الامريكي والصهيوني,, لقد كان دائما يطلب من الشعب الفلسطيني ان يموت مبادا لاقامة الكيان من اجل التطهير العرقي بهدف الاحلال والصهينة والتهويد,,, هذا هو الاحتلال والهدف هو تصفية القضية الفلسطينية وابادة الشعب الفلسطيني بشكل كامل حتى يعيش الكيان في أمن وسلام دون اي انتفاضات او مقاومة من الشعب الاصلي الذي احتلت ارضه,, هذا هو اساس الرواية والبروبوجندا والتخطيط الاستراتيجي الصهيوني المدعم من قبل القوة العالمية المهيمنة,,, يجب ان يبقى كل فلسطيني في مكانه، بيته ، مشفاه لان ذلك لن يغير من مسيرة الابادة، وانما سيوثق الابادة المنهجية للمدنيين في احداثيات المكان والزمان والانسان الفلسطيني الذي يناضل من اجل الحرية والاستقلال واستعادة الحقوق واستعاده دولته المحتلة,,
اللعنة عليكم يا عصابة الإجرام الصهيوني العنصري البغيض انتم وأمريكا اللعينة الخبيثة 🇵🇸✌️🐒🔥🐒🚀🐒🐒🚀