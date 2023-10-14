إسرائيل تطلب المزيد من صواريخ “هيلفاير” من الولايات المتحدة لضرب غزة

واشنطن- “القدس العربي” : كشف مسؤولون أمريكيون أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة إرسال المزيد من صواريخ هيلفاير.

وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة لم توافق على الطلب حتى الآن لكنها قيد النظر، وفقاً لشبكة “إيه بي سي نيوز”.

وأكد المسؤولون، ايضاً، أن الولايات المتحدة تعمل أيضًا على خطط لتزويد إسرائيل بإمدادات طبية للجيش الإسرائيلي.

وقال مسؤول عسكري أمريكي: “لقد وصلت بالفعل المساعدة الأمنية الأمريكية العاجلة، وهناك المزيد في طريقها وستصل إلى إسرائيل في الأيام المقبلة”.

وأضاف “بينما نتفهم الاهتمام بتفاصيل محددة، لا يمكننا الخوض فيها الآن”.

وأضاف ” نحن منخرطون في تنسيق شامل عبر وزارة الدفاع”.

وقال المسؤول العسكري: “يتضمن ذلك العمل بشكل وثيق مع القيادة المركزية الأمريكية للتأكد من الذخائر والمعدات من المخزون الأمريكي التي يمكن إتاحتها بسرعة لتلبية احتياجات إسرائيل”.

وبحسب ما ورد، فقد أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن شحنتين على الأقل من الذخائر إلى إسرائيل منذ السبت الماضي.

وتشمل الذخائر صواريخ اعتراضية لنظام الدفاع الجوي “القبة الحديدية”، والقنابل العنقودية المعروفة باسم DPICMS، وأدوات تحويل JDAM – التي تحول القنابل “الغبية” أو غير الموجهة إلى قنابل “ذكية” أو موجهة بدقة – وغيرها من الذخائر الكبيرة.

وكانت الولايات المتحدة قد باعت صواريخ هيلفاير لإسرائيل في الماضي. وهي في المقام الأول صواريخ جو-أرض موجهة بالليزر ويشار إليها غالبًا باسم صواريخ “أطلق وانسى” لأن المشغل يحدد الهدف ويطلق النار عليه.

وقد استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي صواريخ “هيلفاير” عبر طائرات الهليكوبتر في هجمات سابقة على قطاع غزة.