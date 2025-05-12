إسرائيل تطلب من “الجنائية الدولية” سحب أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

لاهاي: طلبت إسرائيل من قضاة المحكمة الجنائية الدولية سحب مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة في الطعون الإسرائيلية التي تدفع بعدم اختصاصها بنظر دعوى بشأن حرب غزة.

وأظهرت وثائق نشرت على موقع المحكمة الإلكتروني في وقت متأخر من أمس الأحد أن إسرائيل طلبت من المحكمة أن تأمر الادعاء بتعليق تحقيقاته في اتهامها بارتكاب جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية.

وتحمل الوثائق التي وقّعها نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوعام، تاريخ التاسع من مايو/ أيار.

وأصدرت المحكمة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت والقيادي بحركة حماس إبراهيم المصري بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة.

وقالت المحكمة في فبراير/ شباط إن القضاة سحبوا أمر الاعتقال بحق المصري، المعروف أيضا باسم محمد الضيف، بعد تقارير موثوقة عن وفاته.

وتدفع إسرائيل بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، وتطعن على أمري الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

وقضت دائرة الاستئناف في المحكمة في أبريل/ نيسان بأن قضاة دائرة ما قبل المحاكمة، التي أصدرت أوامر الاعتقال، يجب أن يراجعوا اعتراضات إسرائيل على اختصاص المحكمة وشرعية أمري الاعتقال.

ولم يتضح بعد شكل عملية المراجعة المطلوبة، ولم يتم أيضا تحديد مواعيد نهائية للبت في طلب إسرائيل سحب أمري الاعتقال ووقف التحقيق.

(رويترز)