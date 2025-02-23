إسرائيل تطلب من السلفادور تسليم أحد زعماء طائفة “ليف طاهور” لمحاكمته

تل أبيب: قدمت النيابة العامة الدولية في إسرائيل، اليوم الأحد، طلباً إلى السلطات في السلفادور، من أجل تسليم إليعازر رومبلر، أحد زعماء طائفة “ليف طاهور”، من أجل محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة، وفقاً لما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، يستند طلب التسليم إلى لائحة اتهام تم رفعها ضد رومبلر في عام 2020، تتهمه بالاستغلال الجسدي والنفسي لفلين خلال الفترة بين عامي 2009 و2011، بالإضافة إلى الاعتداء، وكل ذلك في إطار انتمائه لطائفة “ليف طاهور”.

جدير بالذكر أن “ليف طاهور” (التي تعني “قلب نقي”)، هي طائفة يهودية حريدية، تتبع شكلاً صارماً من الممارسات اليهودية. وقد واجهت هذه الطائفة مشكلات قانونية في العديد من الدول، ويوجد أعضاء لها في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك وغواتيمالا وإسرائيل.

(د ب أ)