إسرائيل تطلب من سكان مناطق شرق خان يونس التوجّه إلى رفح

غزة: طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، من سكان المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، بإخلائها والتوجه لمدينة رفح.

جاء ذلك في منشورات ألقتها الطائرات الإسرائيلية، على البلدات الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وجاء في نص المنشورات الإسرائيلية: “إلى سكان (بلدات) القرارة وخزاعة وعبسان وبني سهيلا عليكم الإخلاء فوراً والتوجّه إلى الملاجئ في منطقة رفح (أقصى الجنوب)، مدينة خان يونس منطقة قتال خطيرة، لقد أعذر من أنذر”.

ويأتي الطلب رغم تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية والمدفعية على رفح، فور انتهاء الهدنة المؤقتة صباح الجمعة، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

واستشهد 14 فلسطينياً، وأصيب آخرون، إثر استئناف القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في القطاع، خلال ساعتين من انتهاء الهدنة، بحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقبل نحو أسبوعين، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان مناطق شرق خان يونس بإخلائها، وبدأ عمليات توغل بري محدودة فيها.

كما أرسل جيش الاحتلال، الأسبوع الماضي، رسائل نصية على هواتف عدد كبير من سكان المدينة قال فيها: “نداء إلى أهالي خان يونس. يعرف جيش الدفاع الإسرائيلي أن بمنطقتكم يوجد مخطوفون خبأتموهم. اعلموا أن جيش الدفاع سيقوم بمقاضاة كل شخص احتجز أو يحتجز مخطوفين”.

ومناطق شرق خان يونس غالبيتها أراض زراعية، ويتمركز على أطرافها عدد كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وانتهت عند الساعة (05:00 ت.غ) من صباح الجمعة، الهدنة المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت بوساطة قطرية مصرية، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

(الأناضول)