سياسة | دولي

إسرائيل تطلق صاروخين اعتراضيين إثر “تشخيص خاطئ” في الجولان 

25 - فبراير - 2025

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القدس: أقر الجيش الإسرائيلي بأنه أطلق إثر “تشخيص خاطئ”، الثلاثاء، صفارات الإنذار وصاروخين اعتراضيين في هضبة الجولان السورية المحتلة.
وقال في بيان: “الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة وسط هضبة الجولان صباح اليوم ناتجة عن تشخيص خاطئ”.
وأضاف: “تم إطلاق صواريخ اعتراض نحو هدفين جويين مشبوهين لكنه اتضح لاحقا الحديث عن تشخيص خاطئ”.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى انتهاء الحدث فيما يتم “التحقيق في ملابساته”.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش إطلاق صفارات الإنذار وصاروخ اعتراضي على ما قال إنه “هدف جوي مشبوه” في مرتفعات الجولان.
وتشهد المنطقة حالة من الهدوء منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 27, 2025 الساعة 4:58 م

    هههه الخوف والفزع صار يسكن عصابة تل أبيب يا حبيب 😎😁☝️🔥🐒🚀

    رد

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