إسرائيل تعاود قصف غزة وتقتل فلسطينية بعد الإفراج عن ألكسندر

غزة: استأنف الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، هجماته على قطاع غزة وقتل سيدة فلسطينية وأصاب طفلة بقصف مدفعي شرق مدينة غزة بعد ساعات من الهدوء تزامن مع عملية إفراج حركة “حماس” عن الجندي الإسرائيلي الأمريكي إيدان ألكسندر.

وأفادت مصادر طبية، بأن قصفا مدفعيا استهدف حي الدرج شرق مدينة غزة، وأسفر عن استشهاد سيدة فلسطينية وإصابة طفلة بجروح خطيرة.

وأشار المراسل إلى أن القذيفة سقطت بجوار مدرسة الرملة التي تؤوي نازحين في حي الدرج.

وفي نفس الحي، أصيب عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف شقة داخل عمارة سكنية، وفق مصادر طبية.

فيما واصل الجيش الإسرائيلي قصفه المدفعي واستهدف عدة مناطق شرق وشمال مدينة غزة، وامتد لاحقا إلى مناطق شرق مدينة خان يونس جنوبا، وشمال محافظة رفح.

وجاء استئناف هذه الهجمات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تسلمه الأسير مزدوج الجنسية ألكسندر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة.

وفي وقت سابق الاثنين، نقلت القناة 14 العبرية الخاصة، عن مسؤول كبير بالجيش الإسرائيلي، أنه سيتم استئناف حرب الإبادة ضد قطاع غزة فور دخول ألكسندر.

وقال المسؤول الذي لم تسمه: “من اللحظة التي يكون فيها عيدان داخل الأراضي الإسرائيلية، سنستأنف الهجمات وسنواصل تنفيذ الخطة العملياتية، ما لم تقرر القيادة السياسية خلاف ذلك”.

بدورها، أعلنت حركة حماس أنها “أفرجت عن الجندي الذي يحمل الجنسية الأمريكية الأسير إيدان ألكسندر بعد الاتصالات مع واشنطن في إطار جهود وقف إطلاق النار بغزة”.

ويأتي إطلاق ألكسندر، في إطار مفاوضات جرت بين حماس والولايات المتحدة بمشاركة مصر وقطر، بعيدا عن أي مشاركة إسرائيلية.

وتضغط الولايات المتحدة الأمريكية والوسطاء في مصر وقطر من أجل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

ويقوم ترامب بزيارة إلى الشرق الأوسط تشمل السعودية وقطر والإمارات، تنطلق الثلاثاء 13 مايو/ أيار الجاري وحتى 16 من الشهر ذاته، في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ بداية ولايته الثانية في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 21 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)