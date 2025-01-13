سياسة | دولي

إسرائيل تعترض طائرة بدون طيار أطلقت من اليمن

13 - يناير - 2025

صورة من الأرشيف لصواريخ نظام القبة الحديدية الإسرائيلي

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تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، أن سلاح الجو التابع له اعترض طائرة بدون طيار تم إطلاقها من اليمن إلى جنوب إسرائيل.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن الجيش القول إن صافرات الإنذار لم يتم إطلاقها، وفقاً للبروتوكول.

وعلى صعيد متصل، كانت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” قد نقلت، أمس الأول السبت، عن الجيش الإسرائيلي القول إنه شن هجمات جوية جديدة ضد ما أسماها “أهدافاً للمتمردين الحوثيين في اليمن”.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، إن مقاتلات ضربت “الساحل الغربي لليمن وداخل أراضيها”، وشملت الأهداف ما أسمته مواقع البنية التحتية العسكرية في محطة الهزاز للطاقة، وكذلك بنية تحتية عسكرية في مينائي الحديدة ورأس عيسي على الساحل الغربي.

وقال مسؤول إسرائيلي إن 20 طائرة شاركت في العملية، حيث أطلقت 50 قذيفة.

وذكرت وسائل إعلام حوثية أن عاملاً واحداً قتل وأصيب ستة أشخاص آخرين في ميناء رأس عيسى.

وشوهدت سحب من الدخان الأسود فوق العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون. وقال الحوثيون إن الهجمات وقعت أثناء تنظيم مسيرة في صنعاء مؤيدة للفلسطينيين في غزة.

(د ب أ)

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