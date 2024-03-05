إسرائيل تعترف أن أضرارها في غزة “6 أضعاف” المسجلة في حرب لبنان الثانية

القدس: قدر مسؤول إسرائيلي، الثلاثاء، أن الأضرار الناجمة عن الحرب على قطاع غزة تفوق بـ6 أضعاف تلك التي خلفتها الحرب الثانية على لبنان عام 2006.
ونقل موقع “واللا” الإخباري العبري عن مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية شاي أهارونوفيتش، قوله إن “الأضرار حتى الآن تعادل 6 أضعاف حرب لبنان الثانية”.
وأضاف: “سنصل إلى نحو 700 ألف مطالبة بالتعويض عن الأضرار غير المباشرة.. تم بالفعل تقديم نصف مليون مطالبة.. لم نكن في مثل هذا الوضع من قبل، نحاول الدفع في أقرب وقت.. لكن عدد العاملين في مصلحة الضرائب محدود”.
ولم يقدم أهارونوفيتش تقديرات بالأرقام عن حجم الأضرار المتوقعة أو التي نتجت عن حرب 2006.
لكن بحسب بيانات حكومية، بلغت حصيلة الأضرار المبلغ عنها من جانب الإسرائيليين في حرب 2006، قرابة 100 ألف طلب تعويض.
كما أنه وفق بيانات للحكومة الإسرائيلية صدرت في 2007، فإن كلفة الأضرار المباشرة الناتجة عن حرب لبنان الثانية بلغت 2.8 مليار دولار.
وكان أهارونوفيتش يتحدث في المؤتمر السنوي للاكتتاب العام لاتحاد الشركات العامة في بورصة تل أبيب.
وقال خلال المؤتمر، إن “الحرب شكلت تحديا معقدا للغاية للتعامل مع الأضرار المباشرة، كما لم نشهده من قبل، والضرر الآن هو ستة أضعاف ما كان عليه الحال في حرب لبنان الثانية”.
(الأناضول)
إجرام صهيوني جبان غادر ظالم حاقد مدعوم بالسلاح الفتاك الأمريكي والغربي الذي يحول أجساد الفلسطينيين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم 🇵🇸🤕💪👹🚀👹🚀👹
تحية لحماس تحية للجهاد تحية للكتائب تحية للقسام وتحية للسرايا و تحية لجنين وتحية لبلاطة وتحية لأريحا وعقبة جبر وتحية لنابلس وتحية لحوارة و الله ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل اللعين وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين 🇵🇸🤕☝️💪🔥🚀🔥🚀🔥🚀
إن دولة الغدر والقتل الجبانه التي تدمر كل شي لم تكن تصل الى هذا القدر من ألاجرام لولا الدعم الامريكي الدرجه الاولى ودول الغرب جميعا شركاء في قتل الفلسطينيين العزل ، لقد اقتربت الساعة التي سوف تزول فيها دولة الصهاينة من فلسطين ، والله غالب على أمره ….