إسرائيل تعترف بتضرر 300 منزل بمستوطنة المطلة جراء هجمات “حزب الله”- (صور) 

القدس: قال إعلام إسرائيلي، إن 50 منزلا بمستوطنة “المطلة” تضررت مساء الخميس جراء الهجمات الصاروخية من لبنان، ما يرفع عدد المنازل التي تضررت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 300، وهو ما يعادل نصف منازلها.

وأفادت صحفية “إسرائيل اليوم” الجمعة، بأن “تقديرات الأضرار تشير إلى أن 50 منزلا في المطلة (بالجليل الأعلى شمال إسرائيل) تضررت مساء الخميس”.

وذكرت أن “300 منزل تضررت بمستوطنة المطلة منذ 7 أكتوبر نتيجة الهجمات من لبنان، وهو ما يعادل نصف منازلها”.

بعض ما نشره الإعلام العبري عن الأضرار في مستوطنة المطلة pic.twitter.com/yMS8hVwlcO — Leb Now (@leb_now) September 20, 2024

ونشرت الصحيفة عددا من الصور للمنازل التي تضررت بصورة كبيرة نتيجة سقوط صواريخ من لبنان، ووصفتها بأنها “صور قاسية” مضيفة: “لم يحدث مثل هذا الضرر من قبل”.

وأشارت إلى أن “الصواريخ الثقيلة ضربت وسط البلدة، ودمرت منازل بالكامل وانهارت وأصيبت بأضرار جسيمة، وبدت وكأنها في يوم ما بعد عاصفة”.

ونقلت عن أحد سكان المنطقة، لم تسمه: “إنه صباح حزين، شاهد الناس المنازل المدمرة، وليس فقط المنازل وإنما الشوارع أيضا والأشجار المكسرة، إنه دمار هائل”.

فيما قال رئيس مجلس مستوطنة المطلة ديفيد أزولاي، لصحيفة “يديعوت أحرنوت”، إن الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان نحو المستوطنة، أدت لاندلاع عدد من الحرائق والتسبب في أضرار كبيرة لمنازل بها.

والخميس أعلن “حزب الله” شن 17 هجوما على جنود ومواقع وآليات عسكرية ومستوطنات شمال إسرائيل.

وهذا أكبر عدد هجمات يشنها الحزب ضد إسرائيل منذ 98 يوما، ورابع أكبر معدل هجمات يومي منذ بدء تبادل إطلاق النار بين الجانبين قبل نحو عام.

(الأناضول)