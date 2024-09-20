إسرائيل تعترف بتضرر 300 منزل بمستوطنة المطلة جراء هجمات “حزب الله”- (صور) 

القدس: قال إعلام إسرائيلي، إن 50 منزلا بمستوطنة “المطلة” تضررت مساء الخميس جراء الهجمات الصاروخية من لبنان، ما يرفع عدد المنازل التي تضررت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 300، وهو ما يعادل نصف منازلها.
وأفادت صحفية “إسرائيل اليوم” الجمعة، بأن “تقديرات الأضرار تشير إلى أن 50 منزلا في المطلة (بالجليل الأعلى شمال إسرائيل) تضررت مساء الخميس”.
وذكرت أن “300 منزل تضررت بمستوطنة المطلة منذ 7 أكتوبر نتيجة الهجمات من لبنان، وهو ما يعادل نصف منازلها”.
بعض ما نشره الإعلام العبري عن الأضرار في مستوطنة المطلة pic.twitter.com/yMS8hVwlcO
— Leb Now (@leb_now) September 20, 2024
ونشرت الصحيفة عددا من الصور للمنازل التي تضررت بصورة كبيرة نتيجة سقوط صواريخ من لبنان، ووصفتها بأنها “صور قاسية” مضيفة: “لم يحدث مثل هذا الضرر من قبل”.
وأشارت إلى أن “الصواريخ الثقيلة ضربت وسط البلدة، ودمرت منازل بالكامل وانهارت وأصيبت بأضرار جسيمة، وبدت وكأنها في يوم ما بعد عاصفة”.
ونقلت عن أحد سكان المنطقة، لم تسمه: “إنه صباح حزين، شاهد الناس المنازل المدمرة، وليس فقط المنازل وإنما الشوارع أيضا والأشجار المكسرة، إنه دمار هائل”.
فيما قال رئيس مجلس مستوطنة المطلة ديفيد أزولاي، لصحيفة “يديعوت أحرنوت”، إن الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان نحو المستوطنة، أدت لاندلاع عدد من الحرائق والتسبب في أضرار كبيرة لمنازل بها.
والخميس أعلن “حزب الله” شن 17 هجوما على جنود ومواقع وآليات عسكرية ومستوطنات شمال إسرائيل.
وهذا أكبر عدد هجمات يشنها الحزب ضد إسرائيل منذ 98 يوما، ورابع أكبر معدل هجمات يومي منذ بدء تبادل إطلاق النار بين الجانبين قبل نحو عام.
(الأناضول)
لابد من إحراق وإغراق كل الشمال الصهيوني المحتل حتى لا تهجم عصابة جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان على لبنان يا أحرار حزب الله اللبناني يا إخواني ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🔥
هذا غير كاف لغسل جرائم عصابة الشر الصهيونية النازية الفاشية الحقيرة التي تجرأت على أحرار حزب الله اللبناني يا إخواني ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥
ارجعوا لالمانيا او روحوا عند حبيبكم ترامب في تكساس
فهو سبعطيكم مرتفعات تسمى مرتفعات نتانياهوا
وابنوا كنيس على تلك المرتفعات وضعوا عجول حمر هتاك في ذلك الكنيس واعبدوا تلك العجول من غير ان يزعجكم احد
سيغضب الله عليكم لعبادتكم العجل ولكن نجاستكم للارض المقدسة في فلسطين تغضب الله اكثر