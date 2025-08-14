سياسة | دولي

إسرائيل تعتزم استدعاء 100 ألف جندي لعملية احتلال غزة المحتملة 

منذ 42 دقيقة

إسطنبول: يعتزم الجيش الإسرائيلي استدعاء ما بين 80 ألف و100 ألف عسكري احتياط للمشاركة في عمليته المحتملة لاحتلال مدينة غزة، وفق إعلام عبري الخميس.

والأربعاء، صدق رئيس أركان الجيش إيال زامير على “الفكرة المركزية” لخطة إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك مهاجمة منطقة الزيتون جنوب مدينة غزة التي بدأت الثلاثاء.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخميس: “وفقا لإطار عمل أولي وضعه رئيس الأركان، وبعد الموافقة على الفكرة المركزية لاحتلال غزة، سيُرسل ما بين 80 ألف و100 ألف أمر استدعاء للمشاركة في العملية”.

وأضافت أنه “ستُعقد مناقشات إضافية في الأيام المقبلة، تتناول جدول الأعمال، من حيث طبيعة العملية وأساليب المناورة في المدينة وعلى المباني الشاهقة غربها، وضد فرق المقاومة التي تُجهّزها حركة حماس”، وفق تعبيرها.

(الأناضول)

