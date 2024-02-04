سياسة | دولي

إسرائيل تعتزم استقدام 65 ألف عامل أجنبي ليحلوا محل الفلسطينيين

منذ ساعة واحدة

عمال فلسطينيون عند معبر كرم أبو سالم - أرشيف

حجم الخط
0

تل أبيب: قالت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد إنها ستجلب 65 ألف عامل من الهند وسريلانكا واوزبكستان لاستئناف أعمال البناء المتوقفة بعد أن طردت الحكومة العمال الفلسطينيين في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وكان نحو 72 ألف عامل فلسطيني يعملون في مواقع البناء في إسرائيل قبل الهجوم، مما دفع الحكومة إلى تسريحهم واستبعادهم لأسباب أمنية.

ولا يزال هناك نحو 20 ألف عامل أجنبي في إسرائيل لكن نصف مواقع البناء تقريبا أغلقت بسبب نقص العمالة.

وقال متحدث باسم وزارة الإسكان الإسرائيلية إنه من المتوقع وصول مجموعات جديدة من العمال الأجانب في الأسابيع المقبلة في ظل سعي الحكومة إلى تجنب نقص المعروض من الوحدات السكنية الذي من شأنه أن يؤدي لرفع أسعار العقارات مع بدء خفض أسعار الفائدة.

 (رويترز)



كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

في تصريح مفاجئ.. لبيد يبدي استعداده للانضمام إلى حكومة نتنياهو بدلا من بن غفير وسموتريتش
31 - يناير - 2024
بن غفير يهدد بتفكيك الحكومة الإسرائيلية إذا عقدت صفقة “سيئة” مع حماس
30 - يناير - 2024
لمنع التسريبات.. نتنياهو يسعى إلى إخضاع وزرائه لجهاز فحص الكذب
21 - نوفمبر - 2023
سكان بلدة سبسطية الفلسطينية يخشون عزلهم عن مواقعها الأثرية
21 - سبتمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية