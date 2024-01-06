سياسة | دولي

إسرائيل تعتزم الضغط على دول للشهادة ضد الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في محكمة العدل

6 - يناير - 2024

محكمة العدل الدولية,

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تل أبيب:  ترغب إسرائيل في حشد ضغط دولي ضد الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة، حسبما أفاد تقرير إعلامي.

وذكر موقع “اكسيوس” الإخباري مساء الجمعة أن الهدف هو تجنب قرار مؤقت من المحكمة بوقف القتال على الفور، وذلك نقلا عن نسخة من برقية أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى سفاراتها في الخارج.

ووجهت الخارجية السفارات لإقناع الدبلوماسيين المحليين والسياسيين للإدلاء ببيان ضد دعوى جنوب أفريقيا. ومن المقرر عقد جلسات استماع لنظر الدعوى الأسبوع الجاري.

وبعد نحو ثلاثة أشهر من بدء الحرب في قطاع غزة ضد حركة حماس، يتعين على إسرائيل الرد أمام محكمة دولية لأول مرة بسبب الحرب المستمرة.

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام أعلى محكمة أممية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية. وحددت المحكمة يومي 11 و12 من الشهر الحالي لعقد جلسات استماع في القضية.

يذكر أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا، إلا أن قضاة المحكمة ليس لديهم السلطة لإجبار أي دولة على تنفيذ الأحكام.

(د ب أ)

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  1. يقول abuelabed:
    يناير 6, 2024 الساعة 5:06 ص

    ستمارسون الكذب والنصب والاحتيال فى ما فعلتوا. كل شئ موثق و ظاهر للعيان

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