إسرائيل تعتزم المصادقة على بناء 5300 وحدة استيطانية في الضفة

القدس: تعتزم السلطات الإسرائيلية، الأربعاء والخميس، المصادقة على بناء 5 آلاف و300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، رغم انتقادات دولية متصاعدة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتدعو منذ عقود لوقفه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وقالت هيئة البث العبرية (رسمية)، الأربعاء، إن “المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي في الضفة الغربية (حكومي) سيلتئم اليوم وغدا للمصادقة على بناء 5 آلاف و300 وحدة استيطانية في أرجاء الضفة الغربية”.

ونقلت عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله: “نطور الاستيطان ونحبط خطر إقامة الدولة الفلسطينية”.

وقبل يومين، توعد سموتريتش ببناء مستوطنة جديدة مقابل كل اعتراف دولي جديد بدولة فلسطين.

وفي ظل حرب إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت أرمينيا وسلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسميا بفلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 149 من أصل 193 دولة بالأمم المتحدة.

وأكد سموتريتش، في يونيو/ حزيران الماضي، صحة تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية يتحدث فيه عن وجود خطة سرية لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل وإجهاض أي محاولة لتصبح جزءا من الدولة الفلسطينية.

(الأناضول)