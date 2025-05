إسرائيل تعتزم قطع كلّ الاتصالات مع الأونروا ومفوض عام الوكالة يعتبر القرار “كارثياً”- (فيديو)

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: بدعوة من الجزائر والصومال عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لمناقشة أوضاع وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) على ضوء القرارات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب الأونروا في القدس ومنع الاتصال بالوكالة وحظر نشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة الذي سيدخل حيز النفاذ يوم السبت القادم الأول من شباط/ فبراير.

وتقدم الأونروا خدمات صحية وتعليمية وإغاثة طوارئ لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان منذ عام 1950 بعد اعتماد إنشائها في قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949. وقد تعرضت الوكالة في الآونة الأخيرة إلى سلسلة من الاتهامات من قبل السلطات الإسرائيلية حيث ادعت أن 19 موظفا قد شاركوا في عملية “طوفان الأقصى” لكنها لم تقدم أي معلومات موثقة حول تلك التهم.

وقد كان المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أول المتحدثين في الجلسة الصباحية لمجلس الأمن الذي انعقد تحت رئاسة السفير الجزائري، عمار بن جامع، لكون بلاده ترأس المجلس خلال الشهر الحالي.

وقال لازاريني في بداية مداخلته إن الأونروا ضرورية لدعم السكان المحطمين بعد تلك الحرب الطويلة ووقف إطلاق النار. ومع ذلك، في غضون يومين، ستتعطل عمليات الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع دخول التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي حيز التنفيذ.

وحذر لازاريني أن قرار حظر الأونروا سيؤثر على اتفاقية وقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسي الذي يجلب السلام والأمن الدائمين.

وقال لازاريني إن “تقويض عمليات الأونروا في غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر. كما من شأنه أن يؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة في الوقت الذي يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين”.

ورد لازاريني على الادعاءات الإسرائيلية بإمكانية توزيع خدمات الأونروا على بقية وكالات الأمم المتحدة، مؤكدا أن إمكانيات نقلها إلى كيانات أخرى غير صحيح وغير ممكن إلا إلى دولة كاملة الأركان، فالأونروا تشكل نصف الاستجابة للطوارئ في غزة، بينما تقدم جميع الكيانات الأخرى النصف الآخر.

وقال المفوض العام إن الفلسطينيين يعرفون الأونروا ويثقون بها، بالنسبة لهم، “الأونروا هي الأطباء والممرضون الذين يقدمون الرعاية الصحية؛ والعمال الذين يوزعون الغذاء؛ والميكانيكيون والمهندسون الذين يبنون ويصلحون الآبار لتوفير مياه الشرب النظيفة”. وقال إن إنهاء عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة، حيث يتصاعد العنف، من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية. وأضاف أنه في القدس الشرقية المحتلة، أمرت حكومة إسرائيل الأونروا بإخلاء مبانيها ووقف عملياتها بحلول يوم الخميس، وهذا من شأنه أن يؤثر على ما يقرب من 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب.

ونبه إلى أن الهجوم المستمر على الأونروا يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعمل على تآكل ثقتهم في المجتمع الدولي، مما يعرض أي احتمال للسلام والأمن للخطر.

وذكّر لازاريني بأن التشريع الذي أقره الكنيست يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام محكمة العدل الدولية ويتجاهل أن الأونروا هي الآلية التي أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، في انتظار إجابة سياسية على قضية فلسطين.

وقال لازاريني إن تنفيذ هذا التشريع يسخر من القانون الدولي ويفرض قيودا هائلة على عمليات الأونروا وأكد أنهم عازمون على البقاء وتقديم الخدمات حتى يصبح من المستحيل القيام بذلك، وهذا دون تعريض الزملاء الفلسطينيين للخطر، والذين يواجهون بيئة عمل معادية بشكل استثنائي تعززها جزئيا حملة تضليل شرسة.

وأشار المفوض العام إلى أن حكومة إسرائيل تستثمر موارد كبيرة لتصوير الوكالة كمنظمة إرهابية، وموظفيها كإرهابيين أو متعاطفين مع الإرهابيين. وقال “إن عبثية الدعاية المناهضة للأونروا لا تقلل من التهديد الذي تشكله لموظفينا، وخاصة أولئك في الضفة الغربية المحتلة وغزة، حيث قُتل 273 من زملائنا. وأضاف أن تلك الحملة تشكل سابقة للحكومات لاتهام كيان تابع للأمم المتحدة بالإرهاب كذريعة لقمع حقوق الإنسان”.

ونبه إلى أن الهجمات السياسية على الوكالة مدفوعة بالرغبة في تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وبالتالي تغيير المعايير الراسخة منذ فترة طويلة للحل السياسي. والهدف هو حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق تقرير المصير ومحو تاريخهم وهويتهم.

وقال لازاريني إن وقف إطلاق النار في غزة لابد وأن يتبعه انتقال سياسي يشمل إنهاءً منظما لولاية الأونروا، وتسليم خدماتها العامة للمؤسسات الفلسطينية المتمكنة والمستعدة. وقال المفوض العام للأونروا إنهم أمام خيار واضح وهو إما السماح للأونروا بالانهيار بسبب تشريعات الكنيست وتعليق التمويل من قِبَل الجهات المانحة الرئيسية، أو يمكننا بدلا من ذلك أن نسمح للوكالة بإنهاء ولايتها تدريجياً في إطار عملية سياسية.

واغتنم لازاريني الفرصة للتأكيد على التزام الوكالة طويل الأمد بالحياد، مضيفا سوف نواصل أيضا اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتحقيق في الادعاءات ذات المصداقية الموجهة ضد الوكالة وموظفيها.

ودعا مجلس الأمن إلى مقاومة تنفيذ تشريع الكنيست الإسرائيلي، والإصرار على مسار سياسي حقيقي للمضي قدما يحدد دور الأونروا كمقدم للتعليم والرعاية الصحية، وضمان عدم إنهاء الأزمة المالية فجأة لعمل الأونروا المنقذ للحياة.

وختم المسؤول الأممي إحاطته بقراءة رسالة تلقاها من شاب من غزة قال فيها “أكتب إليكم من بين أنقاض منزل كان ذات يوم مكانا للدفء والحياة. الآن، أقضي أيامي في البحث عن الضروريات الأساسية، مثل الدقيق لإطعام أسرتي. إن ما يحطمني حقا هو عجزي أمام الأطفال. أعينهم البريئة تبحث عن الأمان الذي لا أستطيع توفيره، والإجابات التي لا أملكها. وهنا أموت ألف مرة كل يوم وأنا أفكر في كل ما لا أستطيع أن أفعله من أجلهم”. وقال لازاريني لأعضاء مجلس الأمن إنه “على عكس كاتب تلك الرسالة، فإننا في وضع يسمح لنا بالقيام بشيء ما. وهذا يتطلب فقط عملكم الحاسم وقيادتكم”.

