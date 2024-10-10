إسرائيل تعتقل صحافيا أمريكيا للاشتباه بتجسسه وتصويره أماكن سقوط صواريخ إيران

غزة – “القدس العربي”:

كشف النقاب في إسرائيل، عن اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، المواطن الأمريكي جيريمي لوباردو، الذي يبلغ من العمر (28 عاما)، ويعمل كصحافي مستقل، للاشتباه في قيامه بالتجسس في إسرائيل وارتكاب “جرائم خطيرة بمساعدة العدو أثناء الحرب”.

وذكرت قناة ” i24NEWS” الإسرائيلية التي أوردت النبأ، أن عملية الاعتقال تمت ليلة الأربعاء، لهذا المواطن بعد الاشتباه به.

وذكرت أن ذلك جاء بعد أن التقط صورا لمواقع صواريخ في إسرائيل تم إطلاقها من إيران الأسبوع الماضي، بما في ذلك بالقرب من منشأة أمنية حساسة في وسط إسرائيل.

ونقلت عن محاميه، قوله إنه جمع المواد من المنشورات العامة، وانه سعى إلى تقديم وجهة نظر مختلفة في تقرير عن وجهة نظر زملائه.

وقال “إنه يشرح في كل مكان كيف وصل إلى هناك”.

وأضاف معقبا على اعتقال موكله بسبب عمله الصحافي “إذا كان من المفترض أن يستفيد أي عدو من ذلك، فيجب اعتقال 15 مراسلا أجنبيا في إسرائيل، بمن فيهم الإسرائيليون”.

وذكرت القناة الإسرائيلية، أن محاميه رفض بشدة الاتهامات الموجهة إليه وقال “من يريد التجسس لا يقوم بهذا علنا، فالجاسوس الأكثر دهاء لن يرتكب مثل هذه الأخطاء”.

والجدير ذكره أنه خلال جلسة الاستماع التي عقدت للمتهم في المحكمة، اقترح ترحيله من إسرائيل وإعادته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفرض حظر شامل على دخول إسرائيل وقد مددت المحكمة الإسرائيلية اعتقاله لمدة يوم واحد.

وكانت إيران شنت هجوما بالصواريخ الباليستية على إسرائيل مطلع الشهر الجاري، ردا على اغتيال كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

ووصلت عشرات الصواريخ إلى أهدافها في إسرائيل، ووثقت لقطات صورت بكاميرات هواتف نقالة وعدسات الكاميرات، تساقط هذه الصواريخ على عدة مناطق في إسرائيل.

ولاحقا أعلن جيش الاحتلال دون كشف المزيد من التفاصيل، أن الصواريخ أصابت قواعد جوية ومنشآت عسكرية.