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إسرائيل تعتقل فلسطينيين في الضفة بينهم 4 أسرى محررين- (شاهد)

منذ 54 دقيقة

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رام الله: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، عددا من الفلسطينيين، بينهم 4 أسرى سابقون، خلال اقتحامه مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم فجر الثلاثاء، عددا من المدن والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية، واعتقل فلسطينيين (دون تحديد عددهم).

وأشار الشهود إلى أن الاقتحامات تركزت في مخيم الجلزون شمالي رام الله (وسط)، ومخيم الفوار جنوبي الخليل (جنوب)، ومدينتي قلقيلية وطولكرم (شمال).

وأكدوا أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت عددا من الفلسطينيين، بينهم 4 أسرى محررين بصفقة التبادل الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل في فبراير/ شباط الماضي.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 10 آلاف و800 فلسطيني، بينهم قرابة 450 طفلا و50 امرأة، و3 آلاف و629 معتقلا إداريًّا، وفق معطيات رسمية فلسطينية، لا تشمل آلاف حالات “الإخفاء القسري” لأسرى من قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 1009 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ويتزامن ذلك مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل في غزة، خلفت أكثر من 205 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)

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