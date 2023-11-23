جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية وعدداً من كوادره



غزة- تل أبيب: أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية الخميس، اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي مدير مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

ونقلت هيئة البث عن مصدر إسرائيلي لم تسمه، إن الجيش الإسرائيلي “اعتقل مدير مستشفى الشفاء”.

وأضاف المصدر ذاته: “تم نقل مدير المستشفى المركزي والهام في قطاع غزة للتحقيق من قبل الوحدة 504 التابعة للمخابرات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك)”.

ولم توضح هيئة البث التهم التي يوجهها الجيش لمدير المستشفى

وفي وقت سابق قال جيش الإسرائيلي في بيان: “تم اعتقال مدير مستشفى الشفاء ونقله إلى التحقيق لدى جهاز الأمن العام الشاباك بعد أن تم الكشف عن شهادات عديدة حول استخدام المستشفى الذي يديره كمقر قيادة لحماس”.

وزعم أن حماس “استغلت موارد كبيرة في المستشفى من بينها الكهرباء لتقوية شبكة الانفاق بالإضافة إلى تخزين وسائل قتالية عديدة داخله وفي محيطه”.

كما زعم الجيش الإسرائيلي أن حماس “استخدمت المستشفى كمأوى للمسلحين الذين شاركوا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي في غلاف قطاع غزة”.

وادعى أن “تقرير الطب الشرعي أقر بأن قتل المجندة العريف نوعا مرتسيانو تم داخل المجمع الطبي”، على حد زعمه.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي “القرار بشأن مواصلة احتجازه (مدير المستشفى) سيتخذ بناء على نتائج التحقيق”.

وفي وقت سابق ،قال الطبيب في مستشفى “الشفاء” في مدينة غزة خالد أبو سمرة، فجر الخميس، إنه تم اعتقال محمد أبو سلمية، مدير المؤسسة، الخاضعة حالياً لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أبو سمرة: “جيش الاحتلال اعتقل مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية وعدداً من الكوادر الطبية الليلة”.

وكان أبو سلمية أبلغ وكالة فرانس برس بأنه تلقّى “أمراً” بإخلاء المستشفى، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، بعدما رفضَ أمراَ سابقاَ مماثلاً، فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أجلى مئات المرضى والنازحين من “الشفاء”، بناء على “طلب” الطبيب.

ومن جانبها، أدانت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اعتقال إسرائيل مدير مستشفى الشفاء الطبي وزملائه شمال قطاع غزة، وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية بالعمل على إطلاق سراحهم فورا.

“حماس” تدين اعتقال مدير مستشفى الشفاء الطبي وزملائه في غزة

وقالت الحركة في بيان الخميس: “ندين بشدّة اعتقال الاحتلال النازي لمدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية وعدد من الكوادر الطبية ممن بقوا في المشفى لتسهيل إخلاء من تبقى من المرضى والجرحى فيه”.

وأضافت: “نعدّه عملاً دنيئًا وخسيسًا لا يخرج إلا عن جهة فاقدة لكافة معاني الإنسانية والأخلاق، إضافة لكونها جريمة وانتهاك فاضح للمواثيق الدولية التي كفلت عدم التعرض للكوادر الطبية في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات الحروب”.

وطالبت الحركة “الجهات الدولية، ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، بالضغط على جيش الاحتلال لتأمين إطلاق سراحه وجميع الكوادر الطبية الذين تم اعتقالهم فقط لمجرد بقائهم (في المستشفى) تأديةً لواجبهم ورسالتهم الإنسانية واحتراماً لشرف مهنة الطب”.

وأشارت “حماس” إلى أن مدير المستشفى كان على تواصل مع هذه المنظمات الدولية “لإخلاء من تبقى من المرضى والجرحى في مستشفى الشفاء”.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية نقلا عن مصدر إسرائيلي، أنه “تم نقل مدير المستشفى المركزي والهام (الشفاء) في قطاع غزة للتحقيق من قبل الوحدة 504 التابعة للمخابرات العسكرية وجهاز الأمن العام “الشاباك”.

وفي السياق، ذكر مصدر طبي آخر في المجمع، أن “نحو 180 مريضا و7 من الأطقم الطبية ما زالوا في مجمع الشفاء، ولا يتوفر لديهم أي طعام مع كميات قليلة من المياه”.

وبيّن المصدر أن “المرضى والجرحى لا يستطيعون الحركة بسبب إصابتهم بكسور خطيرة ويجب نقلهم بسيارات إسعاف خاصة، ونحو 19 بين الجرحى والمرضى مهددون بفقدان حياتهم بسبب خطورة حالاتهم الصحية”.

وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة بعد حصاره لعدة أيام جرت خلالها اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين في محيطه.

وبعد عدة أيام طالب الجيش الموجودين في المستشفى بإخلائه سيرا على الأقدام، إلا أن عددا من الجرحى والمرضى لم يستطيعون المغادرة بسبب حالاتهم واضطر بعض الأطباء والعاملين في المستشفى البقاء معهم.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و128 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلا و3 آلاف و920 امرأة، فضلا عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

(وكالات)