إسرائيل تعتقل 2 من مواطنيها دخلا الأراضي السورية

القدس: اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، السبت، اثنين من مواطنيها، بعد دخولهما الأراضي السورية، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، عبر موقعها الإلكتروني، إنّ الشرطة “اعتقلت شخصين (إسرائيليين) بدعوى دخولهما بمركبة كانا يستقلانها إلى الأراضي السورية عبر المنطقة الحدودية”.

وبحسب الصحيفة “أعادت الشرطة الإسرائيليين المتسللين (داخل الأراضي السورية المحتلة)، وحوّلتهما للتحقيق” دون مزيد من التفاصيل حول المنطقة التي تم توقيفهما فيها والتهم الموجهة لهما.

وفور الإطاحة بنظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فضّ الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، وفي جبل الشيخ، ثم توغلت بريف درعا، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.

وفي 8 ديسمبر الماضي، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام، وفرَّ بشار الأسد رفقة عائلته إلى روسيا، التي منحته “لجوءاً إنسانياً”، لينتهي 61 عاماً من حكم “حزب البعث”، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وعقب سقوط نظام “البعث” في سوريا، تزايدت هجمات إسرائيل على البلاد، متسببة في تدمير البنية التحتية العسكرية والمنشآت المتبقية من جيش النظام وتوسيع الاحتلال لمرتفعات الجولان.

(الأناضول)