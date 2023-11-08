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إسرائيل تعتقل 65 فلسطينياً في الضفة المحتلة.. وعدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر يرتفع إلى 2280 

منذ 41 دقيقة

شرطي إسرائيلي يوجه بندقيته نحو حاجز قلنديا بين رام الله والقدس، في 7 نوفمبر، 2023- ا ف ب

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لندن- “القدس العربي”: ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته اعتقلت 37 فلسطينياً مطلوباً، من بينهم عشرة من أعضاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، خلال مداهمات الليلة الماضية، بمختلف أنحاء الضفة الغربية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه خلال مداهمة في بلدة “بير زيت”، بالضفة الغربية، صادرت قواته أدوات تابعة لـ “حماس”، في وحدة تخزين، بالقرب من الجامعة المحلية، التي كان يتم استخدامها من قبل فصيل الطلاب في “حماس” في المسيرات، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الأربعاء.

وتابع الجيش الإسرائيلي أنه، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اعتقلت قواته حوالي 1430 فلسطينياً مطلوباً بمختلف أنحاء الضفة الغربية، من بينهم أكثر من 900 ينتمون لـ “حماس”.

لكن نادي الأسير الفلسطيني أكد أن قوات الاحتلال اعتقلت 65 فلسطينياً، الليلة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الذين اعتقلوا في الضفة المحتلة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 2280.

وذكرت وزارة الصحة بالسلطة الفلسطينية أن أكثر من 155 فلسطينياً بالضفة الغربية استشهدوا برصاص القوات الإسرائيلية، وفي بعض الحالات على يد مستوطنين، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر

(وكالات)

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