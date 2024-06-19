سياسة | عربي | فلسطين

إسرائيل تعتقل 90 فلسطينيا في الضفة خلال عيد الأضحى

19 - يونيو - 2024

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رام الله: أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، أن إسرائيل اعتقلت 90 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية المحتلة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، الذي بدأ الأحد.

وقال النادي في بيان إن “إسرائيل اعتقلت في أيام العيد 90 مواطنا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم 3 سيدات بالإضافة إلى أطفال وأسرى سابقين”.

ولفت البيان إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الأربعاء، 40 مواطنا على الأقل.

وبذلك يرتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى 9 آلاف و280 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب البيان.

وتركزت الاعتقالات الجديدة في محافظة الخليل جنوب الضفة، فيما توزعت بقية الاعتقالات في كافة المحافظات، بينما يشمل إجمالي الاعتقالات من أطلقت إسرائيل سراحهم لاحقا ومن تواصل اعتقالهم، حسب مراسل الأناضول.

ويوميا يقتحم الجيش الإسرائيلي مدنا وبلدات في الضفة لاعتقال مَن يسميهم “مطلوبين”، وعادة ما يعتدي على فلسطينيين.
وبالتزامن مع حربه على غزة، صعد الجيش ومستوطنون اعتداءاتهم على الضفة، بما فيها القدس المحتلة؛ ما خلف 548 قتيلا وحوالي 5 آلاف و200 جريح، إلى جانب المعتقلين الفلسطينيين.

(الأناضول)

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