إسرائيل تعلن “إخلاء” 3 مخيمات بشمال الضفة الغربية من سكانها وعدم السماح بعودتهم

القدس: أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأحد، أن الجيش قام بـ”إخلاء” ثلاث مخيمات للاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وأمر جيشه بالبقاء فيها طوال العام الجاري “لمنع عودة سكانها”.

وقال كاتس في بيان: “حتى الآن، تم إجلاء 40 ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس التي أصبحت الآن خالية من السكان” مشيرا أنه أمر القوات “بالاستعداد للبقاء في المخيمات الي تم إخلاؤها طوال العام، وعدم السماح للسكان بالعودة وعودة الإرهاب من جديد”.

(أ ف ب)