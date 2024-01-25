إسرائيل تعلن إصابة 38 جنديا خلال الساعات الـ24 الماضية

القدس: أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بإصابة 38 جنديا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينهم 8 في المعارك البرية بقطاع غزة، دون أن يوضح أماكن إصابة باقي الجنود.

ووفق معطيات الجيش المنشورة على موقعه الرسمي، ارتفع “عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إلى 2748، ارتفاعا من 2710 أمس (الأربعاء)”، وبذلك يكون 38 جنديا وضابطا أصيبوا منذ الأربعاء.

وأشار الجيش إلى أن “418 أصيبوا بجروح خطيرة، و719 بجروح متوسطة، و1611 بجروح طفيفة”.

وأوضح أن “من بين هؤلاء 1258 أصيبوا في المعارك البرية بقطاع غزة، ارتفاعا من 1250، الأربعاء”، وبذلك يكون 8 أصيبوا في المعارك البرية في قطاع غزة منذ الأربعاء.

واستنادا إلى معطيات الجيش الإسرائيلي، فإن “396 جنديا وضابطا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 38 في حالة خطيرة، و253 متوسطة و105 طفيفة”.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي إلى 556، بينهم 219 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة، في 27 من الشهر ذاته.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأربعاء، “25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 مصابا معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)