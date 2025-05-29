إسرائيل تعلن إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

القدس: أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الخميس، إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال سموتريتش عبر حسابه على منصة إكس: “اتخذنا قرارا تاريخيا لتطوير الاستيطان: 22 تجمعا استيطانيا جديدا في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، وتكثيف الاستيطان في شمال السامرة وتعزيز المحور الشرقي لدولة إسرائيل”.

وأشار إلى أن الخطوة المقبلة ستكون فرض “السيادة” الإسرائيلية على الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967.

وأظهرت خارطة نشرها حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المستوطنات المعلن عنها ستكون موزعة على كامل الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب ومرورا بالوسط، ما سيزيد من تمزيق المستوطنات للضفة الغربية.

ولطالما أكد المجتمع الدولي على أن المستوطنات تمثل أبرز العوائق أمام تحقيق حل سلمي دائم بين إسرائيل والفلسطينيين إذ أنها تقوض إمكان إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل.

وأتت تصريحات سموتريتش غداة حديث المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف عن شعوره بـ”تفاؤل كبير” بشأن إمكان التوصل إلى هدنة في قطاع غزة بعد 600 يوم على انطلاق الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتتزامن الخطوة الإسرائيلية فيما ستترأس فرنسا والمملكة العربية السعودية مؤتمرا أمميا في حزيران/ يونيو يهدف إلى دعم حل “الدولتين” وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

(أ ف ب)