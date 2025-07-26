سياسة | عربي | فلسطين

إسرائيل تعلن استئناف عمليات إسقاط المساعدات جوا في غزة

منذ ساعتين

جثمان الطفلة الفلسطينية زينب أبو حليب، التي توفيت بسبب سوء التغذية، في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، 26 يوليو 2025

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“القدس العربي”: قال متحدث عسكري إسرائيلي لوكالة رويترز، مساء السبت، إن جيش الاحتلال بدأ عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في غزة.

وأعلن الجيش السبت أن عمليات إسقاط المساعدات جوا في القطاع المحاصر ستستأنف خلال الليل، وإنه سيعمل على إنشاء ممرات إنسانية لضمان النقل الآمن لقوافل الأمم المتحدة المحملة بالطعام والأدوية.

وأورد في بيان “الليلة، يستأنف (الجيش الإسرائيلي) عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية، كجزء من الجهود الجارية للسماح بدخول المساعدات إلى غزة وتسهيل دخولها”، مضيفا أن عمليات الإسقاط الأولى ستشمل سبع حمولات تحتوي على الدقيق والسكر وأغذية معلبة وفرتها منظمات دولية.

تزامنا، أعلنت الإمارات أنها ستستأنف عمليات إسقاط المساعدات جوا في غزة “على الفور”.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، اعتبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن طرح إسقاط المساعدات على قطاع غزة عبر الجو مجرد تشتيت للانتباه ودخان للتغطية على حقيقة الكارثة الإنسانية بالقطاع.

وقال لازاريني في تدوينة على منصة إكس إن “الإمدادات الجوية لن تعكس واقع الجوع المتفاقم (في غزة) فهي مكلفة وغير فعالة، بل قد تودي بحياة مدنيين جائعين”.

(وكالات)

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  1. يقول ناظم الزناتي:
    يوليو 26, 2025 الساعة 9:00 م

    دليل آخر على فقدان عصابات مجرمي الحروب السيطرة والتمكن على أرض غزة ، إنها علامات تبشر بقرب نهاية هؤلاء القتلة ..

    رد

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