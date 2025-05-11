سياسة | دولي

‌إسرائيل تعلن استعادة جثة جندي من سوريا مفقود منذ حرب 1982

11 - مايو - 2025

القدس: أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحد، أن إسرائيل تمكنت عبر “عملية خاصة” من استعادة رفات جندي قُتل في لبنان خلال اجتياح العام 1982.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: “في عملية خاصة من قبل الموساد والجيش الإسرائيلي، أعدنا إلى الوطن رفات تسيفكا فيلدمان الذي سقط في معركة السلطان يعقوب في يونيو 1982″، في إشارة الى بلدة في منطقة البقاع بشرق لبنان شهدت قتالا مع القوات السورية إبان الاجتياح الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن رفات الجندي الإسرائيلي الذي كان يخدم في سلاح المدرعات، أعيدت من الأراضي السورية “في عملية خاصة.

(أ ف ب)

  1. يقول فصل الخطاب:
    مايو 11, 2025 الساعة 10:00 ص

    ههههه شر البلية ما يضحك حقا لماذا تبحث عصابة الشرذمة الصهيو نازية نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 تبحث عن عظام وهي رميم قد اقتربت نهاية عصابة تل أبيب يا حبيب والأيام بيننا ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🌪️🚀

    رد

