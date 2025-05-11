‌إسرائيل تعلن استعادة جثة جندي من سوريا مفقود منذ حرب 1982

القدس: أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحد، أن إسرائيل تمكنت عبر “عملية خاصة” من استعادة رفات جندي قُتل في لبنان خلال اجتياح العام 1982.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: “في عملية خاصة من قبل الموساد والجيش الإسرائيلي، أعدنا إلى الوطن رفات تسيفكا فيلدمان الذي سقط في معركة السلطان يعقوب في يونيو 1982″، في إشارة الى بلدة في منطقة البقاع بشرق لبنان شهدت قتالا مع القوات السورية إبان الاجتياح الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن رفات الجندي الإسرائيلي الذي كان يخدم في سلاح المدرعات، أعيدت من الأراضي السورية “في عملية خاصة.

(أ ف ب)