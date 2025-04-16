إسرائيل تعلن استمرارها في إطباق الحصار على غزة

غزة ـ «القدس العربي» ووكالات: لم تنفع التحذيرات التي تطلقها بشكل يومي منظمات أممية ودولية من مجاعة محتملة وأوضاع إنسانية وصحية كارثية، في ثني دولة الاحتلال الإسرائيلي عن مواصلة حرب الإبادة بكل أشكالها في قطاع غزة.

وجددت إسرائيل أمس الأربعاء تمسكها بحصار القطاع المنكوب المستمر بشدة منذ الثاني من آذار / مارس الماضي، فأعلن وزير جيشها يسرائيل كاتس أن “أي مساعدات إنسانية لن تدخل غزة”، وأن قوات الاحتلال ستبقى “في المناطق العازلة التي أنشأتها في قطاع غزة حتى بعد التوصل لأي تسوية لإنهاء الحرب”.

وفي الوقت الذي يُنتظر أن تقدم فيه حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ردّها على مقترح قالت إن مصر نقلته إليها ويتضمن نزع سلاحها، قال آدم بولر، المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن لشبكة “الجزيرة” إن على “حماس” إعادة الرهائن وتسليم سلاحها”.

ويأتي هذا فيما قالت هيئة البث العبرية إن عشرات طائرات الشحن الأمريكية حطت “خلال الأيام الأخيرة في قاعدة نفاتيم الجوية جنوب إسرائيل، محمّلة بأسلحة وذخائر نُقلت من قواعد أمريكية في العالم”، وإنها تضم “قنابل ثقيلة من نوع (MK-84) وذخائر أخرى تهدف إلى دعم العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة، إلى جانب الاستعداد لاحتمال شنّ هجوم على إيران بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في حال فشل المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران”.

وكانت إسرائيل صعّدت من هجماتها الوحشية بشكل خطير على قطاع غزة، في اليوم الثلاثين لاستئناف حرب الإبادة، وارتكبت عدة مجازر، أدت إلى سقوط العشرات بين شهيد وجريح.

ومن بين المجازر التي اقترفتها في مدينة غزة، واحدة أودت بحياة 11 شهيدا من عائلة حسونة بينهم أطفال ونساء، وكان من بين الضحايا المصورة الصحافية فاطمة حسونة، حيث نعتها نقابة الصحافيين الفلسطينيين.

وانتقد الدكتور تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحافيين، صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم، وقال لـ “القدس العربي” إن هذا الصمت يعدّ “شراكة فعلية مع الاحتلال”، مطالبا باستنكار الجريمة بشكل عملي، من خلال اتخاذ إجراءات فعلية بحق دولة الاحتلال، من أجل حماية الصحافيين الفلسطينيين.

وكانت الشهيدة حسونة، وفي شهادة نقلها ملحق “القدس العربي” الخاص بذكرى النكبة الـ76 العام الماضي، قد قالت إن ما يجري حاليا في غزة نكبة جديدة، كما قالت: “تَعُزُّ عَلَينا أنفسُنا، أن نصلَ إلى هذه المرحلة والعالمُ يتفرّج علينا. هذه نكبة جديدة. إنهم لا يعرفونَ أنّ النّكبةَ هذِه ستولّد جيلاً سوف يقتلع شوكة الاحتلال من فلسطين كلّها”.