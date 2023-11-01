سياسة | دولي

إسرائيل تعلن اعتراض “تهديد آخر” جنوب إيلات بالبحر الأحمر

منذ ساعة واحدة

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تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، ليل الثلاثاء/الأربعاء، أنه اعترض “تهديداً آخر جاء على ما يبدو من اليمن”.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن “مقاتلات الدفاع الجوي اعترضت تهديدا جويا تم اكتشافه في منطقة البحر الأحمر جنوب إيلات”.

وتابع: “يبدو أن هذا إطلاق نار آخر من قبل الحوثيين من اليمن، المدعومين من إيران”.
كان أعلن الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الثلاثاء استخدامه منظومة “سهم” المضادة للصواريخ الباليستية، لاعتراض صاروخ أرض ـ أرض أطلق من البحر الأحمر.

من جانبها ولأول مرة، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المسيطرة على معظم شمال اليمن، الثلاثاء، إطلاق عدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة، والطائرات المسيرة، على أهداف في إسرائيل.

(وكالات)

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