سياسة | عربي

الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة إسرائيلية جوية بصاروخ فرط صوتي

8 - نوفمبر - 2024

أحمد الأغبري
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صنعاء – “القدس العربي”:

أعلنت “أنصار الله” (الحوثيون)، الجمعة، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة “نيفاتيم” الجوية الاسرائيلية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان ألقاه خلال مسيرة حاشدة في ميدان السبعين بصنعاء تحت شعار “مع غزة ولبنان.. جهوزية واستنفار ضد قوى الاستكبار”، أن “القوة الصاروخية (التابعة للجماعة) نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة “نيفاتيم” الجويةَ في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي (فلسطين2)، مؤكدًا أن “الصاروخ أصاب هدفه”.

كما ذكر أن الدفاعات الجوية التابعة لهم نجحت في إسقاط طائرة أمريكية نوع (إم كيو ناين) “أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الجوف فجر الجمعة”، مشيرا إلى أن عدد الطائرات الأمريكية التي أسقطتها دفاعاتهم الجوية من هذا النوع وصل “إلى 12 طائرة خلال معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس” إسنادا لمعركة طوفان الأقصى”.

وأكد “استمرار القوات المسلحة (التابعة للجماعة) في إسناد الشعبين الفلسطيني واللبناني باستمرار فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وكذلك العمليات العسكرية الإسنادية ومواجهة كافة التهديدات المعادية، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال صباح الجمعة، إنه اعترض صاروخًا أطلق من اليمن على المنطقة الجنوبية، بعد دوي صفارات الإنذار.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “بخصوص الإنذارات في منطقة البحر الميت وشمال إيلات فالحديث عن اعتراض صاروخ واحد أطلق من اليمن”.

وتنفذ جماعة “أنصار الله” اليمنية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة في عمق الأراضي المحتلة “تضامنًا مع غزة” التي تتعرض لعدوان إسرائيلي بدعم أمريكي منذ أكثر من عام.

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