إسرائيل تعلن اعتراض قذيفة صاروخية ادعت إطلاقها من شمال قطاع غزة

القدس: أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، اعتراض قذيفة صاروخية ادعت أنها أطلقت من شمال قطاع غزة نحو مستوطنة محاذية للقطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “اعترض سلاح الجو قذيفة صاروخية أطلقت من شمال قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية”.

وكان الجيش أعلن في منشور على منصة “إكس” انطلاق صفارات الإنذار بمحاذاة قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “تم إطلاق صفارات الإنذار في (مستوطنة) زيكيم”.

ويشهد شمال قطاع غزة منذ شهر مارس/ آذار الماضي عمليات عسكرية إسرائيلية واسعة.

وحتى الساعة 8:15 (ت.غ) لم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة الصاروخية.

وتتسبب صافرات الإنذار المتكررة في حالة من الهلع والارتباك في صفوف الإسرائيليين.

وبين الفينة والأخرى يعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة نحو المستوطنات المحاذية للقطاع.

(الأناضول)