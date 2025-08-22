إسرائيل تعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن فوق مستوطنات غلاف غزة

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن وأدت إلى تفعيل صفارات الإنذار في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وقال في بيان: “اعترض سلاح الجو بنجاح مسيّرة أطلقت من اليمن، ما أدى إلى تفعيل الإنذارات في منطقة غلاف غزة”.

وكان الجيش قال: “تم تفعيل الإنذارات في منطقة غلاف غزة عقب رصد مسيّرة أُطلقت من اليمن، حيث نُفّذت عدة محاولات اعتراض”.

وبينما لم يعلق الحوثيون فورا على بيان الجيش، إلا أنهم أكدوا مرارا استمرار إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل ما دامت الإبادة الجماعية على غزة مستمرة.

وعادة تستهدف الصواريخ والمسيرات المنطلقة من اليمن مناطق وسط وجنوبي إسرائيل.

(الأناضول)