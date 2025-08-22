سياسة | عربي | فلسطين

إسرائيل تعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن فوق مستوطنات غلاف غزة

22 - أغسطس - 2025

1

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن وأدت إلى تفعيل صفارات الإنذار في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وقال في بيان: “اعترض سلاح الجو بنجاح مسيّرة أطلقت من اليمن، ما أدى إلى تفعيل الإنذارات في منطقة غلاف غزة”.

وكان الجيش قال: “تم تفعيل الإنذارات في منطقة غلاف غزة عقب رصد مسيّرة أُطلقت من اليمن، حيث نُفّذت عدة محاولات اعتراض”.

وبينما لم يعلق الحوثيون فورا على بيان الجيش، إلا أنهم أكدوا مرارا استمرار إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل ما دامت الإبادة الجماعية على غزة مستمرة.

وعادة تستهدف الصواريخ والمسيرات المنطلقة من اليمن مناطق وسط وجنوبي إسرائيل.

(الأناضول)

  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 22, 2025 الساعة 4:51 م

    الله أكبر على أنصار الله الحوثيين الرجال الأسود الذين يدكون عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 دكا دكا هذي سنتين على التوالي بلا تراخي ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀

