إسرائيل تعلن اعتراض مسيرة إيرانية قرب الحدود اللبنانية- (فيديو)

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، اعتراض مسيرة إيرانية في أجواء شمال البلاد، في أول حادثة من نوعها منذ بدء عدوان تل أبيب على طهران فجراً.

وقال الجيش في بيان: “في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في شمال البلاد، اعترض سلاح الجو طائرة مسيرة أطلقت من إيران”.

ودوت صفارات الإنذار في مدينة كريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية، بينما أفادت القناة 12 الإسرائيلية باندلاع نيران في أحد المواقع بهضبة الجولان نتيجة سقوط شظايا صاروخ اعتراضي.

وذكر الجيش أن “تفعيل صفارات الإنذار جاء وفقا للسياسة المتبعة”.

وهذه هي أول مسيرة إيرانية تصل إلى إسرائيل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على إيران فجر اليوم.

🚨🇮🇱The Iron Dome has intercepted a suspicious aerial target near the city of Qiryat Shemona in Northern Israel. #Breaking #Israel pic.twitter.com/dhufHgqOjk — גשש צבאי (@tzvai_tracker) June 13, 2025



وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت إسرائيل رصدها 100 طائرة مسيرة أطلقتها طهران تجاه إسرائيل، في أول رد فعل على الهجوم الواسع الذي بدأته إسرائيل على الأراضي الإيرانية.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي آفي دوفرين بمؤتمر صحافي: “في الساعات الأخيرة، أطلقت إيران أكثر من 100 طائرة مسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية ونعمل على اعتراض التهديدات”.

ولم تعلن إسرائيل عن اعتراض أو وصول أي من هذه المسيرات إلى الأجواء الإسرائيلية.

وتتوقع إسرائيل هجمات إيرانية عديدة ردا على الهجمات الإسرائيلية المستمرة.

بدورها قالت القناة 13 العبرية: “التقييم في إسرائيل هو أن رد إيران سيأتي على عدة موجات، أولها إطلاق مئات الصواريخ البالستية”.

وفجر الجمعة بدأت إسرائيل هجوما واسعا على إيران أطلقت عليه اسم “الأسد الصاعد”، قصفت خلاله أهدافا نووية بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين وعلماء.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه “أطلق وبتوجيهات من المستوى السياسي هجوما استباقيا دقيقا ومتكاملا لضرب البرنامج النووي الإيراني”.

وأضاف: “استكملت عشرات الطائرات الحربية قبل قليل الضربة الافتتاحية التي طالت عشرات الأهداف العسكرية التابعة للنظام الإيراني ومن بينها أهداف نووية في مناطق مختلفة من إيران”.

بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمؤتمر صحافي إن “هدف العملية غير المسبوقة هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ الباليستية والعديد من القدرات العسكرية”.

بالمقابل، توعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي – برسالة وجهها إلى شعبه – إسرائيل، بـ”عقاب صارم”، ردا على الهجمات.

(الأناضول)