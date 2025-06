إسرائيل تعلن اعتراض مسيرة إيرانية قرب الحدود اللبنانية- (فيديو)

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، اعتراض مسيرة إيرانية في أجواء شمال البلاد، في أول حادثة من نوعها منذ بدء عدوان تل أبيب على طهران فجراً.

وقال الجيش في بيان: “في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في شمال البلاد، اعترض سلاح الجو طائرة مسيرة أطلقت من إيران”.

ودوت صفارات الإنذار في مدينة كريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية، بينما أفادت القناة 12 الإسرائيلية باندلاع نيران في أحد المواقع بهضبة الجولان نتيجة سقوط شظايا صاروخ اعتراضي.

وذكر الجيش أن “تفعيل صفارات الإنذار جاء وفقا للسياسة المتبعة”.

وهذه هي أول مسيرة إيرانية تصل إلى إسرائيل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على إيران فجر اليوم.

🚨🇮🇱The Iron Dome has intercepted a suspicious aerial target near the city of Qiryat Shemona in Northern Israel. #Breaking #Israel pic.twitter.com/dhufHgqOjk

— גשש צבאי (@tzvai_tracker) June 13, 2025