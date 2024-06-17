إسرائيل تعلن اعتراض مسيّرة قرب عكا “أُطلقت من لبنان”

القدس: أعلنت إسرائيل، الاثنين، أنها اعترضت قرب مدينة عكا (شمال) طائرة مسيّرة “أُطلقت من لبنان”.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: “اعترضت الدفاعات الجوية، صباح اليوم، هدفا جويا مشبوها عبّر من لبنان إلى منطقة المجال البحري المجاور لمدينة عكا”.

وعادة ما تشير إسرائيل إلى الطائرات المسيّرة بعبارة “هدف جوي مشبوه”.

وأضاف الجيش أنه “لم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة، ولم تقع إصابات”.

وحتى الساعة 07:25 “ت.غ” لم تتوفر إفادة لبنانية بشأن هذه المسيّرة.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد “الخط الأزرق” الفاصل بين إسرائيل ولبنان تصعيدا لافتا.

وأعلن متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في بيان مساء الأحد، أن “حزب الله” أطلق على إسرائيل أكثر من 5 آلاف قذيفة صاروخية وأخرى مضادة للدروع ومسيّرات مفخخة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

هاغاري حذر من أن هجمات “حزب الله” تدفع نحو “حافة تصعيد واسع قد تترتب عليه نتائج مدمرة على لبنان والمنطقة بأسرها”.

وعادة ما يكون كل تصعيد من “حزب الله” ردا على اغتيال إسرائيل قيادي بارز في صفوفه أو مقتل مدنيين لبنانيين في قصف إسرائيلي.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ لبنانية في الجنوب.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.

(الأناضول)