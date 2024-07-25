إسرائيل تعلن اعتراض مسيّرتين بعد قصفها لبنان بالطيران والمدفعية

القدس المحتلة: أعلنت إسرائيل، الخميس، اعتراضها طائرتين مسيّرتين، بعد أن شنت قصفا جويا ومدفعيا على لبنان، ضمن مواجهات مستمرة مع “حزب الله” منذ 8 أكتوبر/ تشرين لأول 2023.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: “اعترضت الدفاعات الجوية هدفا جويا مشبوها اخترق من لبنان دون إصابات”.

وأضافت أنه “تم تفعيل الإنذارات (صفارات الإنذار)؛ خشية سقوط شظايا من عملية الاعتراض”.

“كما اعترضت الدفاعات الجوية هدفا جويا مشبوها قبالة شواطئ نهاريا دون تفعيل إنذارات”، وفق البيان.

وعادة ما تستخدم تل أبيب عبارة “أهداف جوية مشبوهة” للإشارة إلى الطائرات المسيّرة.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن “طائرات حربية أغارت الليلة الماضية على بنى معادية لحزب الله في (بلدات) العديسة وميس الجبل وشيحين (جنوب)، كما تم استهداف مبانٍ عسكرية للحزب بمنطقة الخيام”.

وتابعت: “وقصف الجيش بالمدفعية عدة مناطق في جنوب لبنان”، دون تفاصيل.

وحتى الساعة 07:20 “ت.غ” لم تتوفر إفادة من “حزب الله” في هذا الشأن.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ لبنانية في الجنوب.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل أسفر عن مئات بين قتيل وجريج معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ ما خلّف أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(الأناضول)