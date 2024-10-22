سياسة | دولي

إسرائيل تعلن اعتقال 7 عرب بتهمة التجسس لصالح إيران والتخطيط لقتل عالم نووي

22 - أكتوبر - 2024

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تل أبيب: أعلن جهاز الأمن العام  الإسرائيلي (الشاباك) اعتقال خلية من سبعة عرب من القدس، بتهمة التجسس لصالح إيران والتخطيط لقتل عالم نووي إسرائيلي.

وذكر موقع 0404 الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه تم كشف “قضية تجسس أخرى هذا الصباح، حيث تم اعتقال خلية إرهابية مكونة من سبعة عرب من منطقة القدس من قبل الشاباك ومكتب المدعي العام لمنطقة القدس بعد قيامهم بمهمة إيرانية”.

وأضاف أنه “تم إرسال العرب لمهاجمة عالم نووي إسرائيلي، ورئيس بلدية مدينة في وسط البلاد، وتم اعتقال المجموعة قبل تنفيذ عملية الاغتيال”.

وأشار إلى أن قضية التجسس التي تم الكشف عنها صباح اليوم ليست الأولى، فقد تم الكشف عن عدد من القضايا التجسسية المهمة خلال الفترة الأخيرة.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 22, 2024 الساعة 9:02 ص

    هههه كذبة صهيونية قذرة بامتياز فلا تجتاز العقول الكبيرة ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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  2. يقول صحفي استقصائي:
    أكتوبر 22, 2024 الساعة 9:15 ص

    عشرات اليهود الفلاشا أيضا تم اتهامهم بالتجسس

    رد

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