سياسة | عربي | فلسطين

إسرائيل تعلن اغتيال قائد ميداني بالجهاد الإسلامي في خان يونس

17 - سبتمبر - 2024

حجم الخط
1

القدس المحتلة: أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، اغتيال قائد ميداني بحركة الجهاد الإسلامي، في عملية داخل “المنطقة الإنسانية” بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال في بيان: “هاجم الجيش أمس بناء على معلومات استخبارية لهيئة الاستخبارات والقيادة الجنوبية، وقضى داخل المنطقة الإنسانية في خان يونس على أحمد عايش سلامة الحشاش الذي شغل منصب قائد الوحدة الصاروخية لمنطقة رفح في الجهاد الإسلامي”.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه “في إطار وظيفته كان أحمد الحشاش خبيرًا مهمًا في المجال الصاروخي وخلال الحرب شغل منصب قائد القتال وعمليات الإطلاق نحو الأراضي الإسرائيلية من داخل المنطقة الإنسانية الذي عمل داخلها”.

ولم تعلق حركة الجهاد الإسلامي على الفور على بيان الجيش الإسرائيلي.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 17, 2024 الساعة 11:19 ص

    إن اغتالوا قيادي ظهر مكانه قيادي أشرس وسيذيق أحرار فلسطين وغزة العزة العدو الصهيو نازي الفاشي الدموي المجرم المدعوم بالسلاح القذر الأمريكي الذي عاث تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ألوانا من الهزائم بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🔥🚀

    رد

أخبار ذات صلة

إسرائيل وثنائية الخوف والغرور
منذ 8 ساعات
“أحدهم مقطوع الرأس”.. الدفاع المدني الفلسطيني يفند رواية إسرائيل بواقعة إعدام أفراده في رفح- (فيديو)
منذ 18 ساعة
جامعة هارفارد ألغت شراكة مع جامعة فلسطينية وقبلت بتعريف للهولوكوست ومع ذلك هددها ترامب
1 - أبريل - 2025
بعد الشمال.. الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء مناطق في رفح جنوب غزة- (فيديو)
1 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية