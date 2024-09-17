إسرائيل تعلن اغتيال قائد ميداني بالجهاد الإسلامي في خان يونس

القدس المحتلة: أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، اغتيال قائد ميداني بحركة الجهاد الإسلامي، في عملية داخل “المنطقة الإنسانية” بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال في بيان: “هاجم الجيش أمس بناء على معلومات استخبارية لهيئة الاستخبارات والقيادة الجنوبية، وقضى داخل المنطقة الإنسانية في خان يونس على أحمد عايش سلامة الحشاش الذي شغل منصب قائد الوحدة الصاروخية لمنطقة رفح في الجهاد الإسلامي”.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه “في إطار وظيفته كان أحمد الحشاش خبيرًا مهمًا في المجال الصاروخي وخلال الحرب شغل منصب قائد القتال وعمليات الإطلاق نحو الأراضي الإسرائيلية من داخل المنطقة الإنسانية الذي عمل داخلها”.

ولم تعلق حركة الجهاد الإسلامي على الفور على بيان الجيش الإسرائيلي.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)