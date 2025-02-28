إسرائيل تعلن اغتيال ناشط في “حزب الله” في غارة على البقاع

صورة من الأرشيف لموقع متضرر جراء غارة إسرائيلية في البقاع. ا ف ب

لندن- “القدس العربي”: شنت إسرائيل، اليوم الخميس، غارة جوية استهدفت منطقة الهرمل في البقاع الشرقي بلبنان، أسفرت عن مقتل محمد مهدي علي شاهين، أحد عناصر “حزب الله”، والذي تتهمه تل أبيب بتنسيق عمليات تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن شاهين “كان عنصراً رئيسياً في الوحدة الجغرافية لـ “حزب الله” المسؤولة عن منطقة البقاع، وكان يعمل على تنظيم صفقات شراء الأسلحة ونقلها عبر الحدود اللبنانية السورية”.

وأضاف الجيش أن “شاهين لعب دور الوسيط في تسليم شحنات الأسلحة وتوزيعها على وحدات الحزب المختلفة، ضمن جهود إعادة تسليح حزب الله، حيث تعاون مع تجار ووسطاء يعملون على الحدود السورية اللبنانية”.

وأكد بيان الجيش الإسرائيلي أن “نشاطات شاهين مثلت تهديداً مباشراً لإسرائيل وأمن مواطنيها، وانتهاكاً واضحاً للتفاهمات القائمة بين تل أبيب وبيروت”.

وكان قد تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في 26 نوفمبر الماضي، ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية بعد 60 يوماً من الأراضي اللبنانية.

ورغم تمديد المهلة حتى 18 فبراير، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالكامل ببنود الاتفاق، حيث نفذت عمليات تفجير وتجريف واسعة، ولا تزال قواتها متمركزة في خمس نقاط داخل جنوب لبنان.

(وكالات)