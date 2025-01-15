سياسة | عربي | سوريا

إسرائيل تعلن الاستيلاء على آلاف قطع السلاح من سوريا 

15 - يناير - 2025

جنود إسرائيليون يستولون على دبابة سورية في هضبة الجولان

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القدس: أعلنت إسرائيل، الأربعاء، الاستيلاء على أكثر من 3300 قطعة عسكرية من سوريا، بينها دبابات للجيش وصواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان إن “قوات الفرقة 210 تواصل تنفيذ مهمتها في سوريا”.
وأضاف: “في إطار المهمة عثرت القوات على أكثر من 3300 قطعة سلاح ومستندات: دبابات للجيش السوري وبنادق وصواريخ مضادة للدبابات وقذائف أر بي جي وهاون وقاذفات ووسائل استطلاع ووسائل قتالية أخرى”.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي مواقع ولا تواريخ الاستيلاء على هذه القطع العسكرية السورية.

لكنه أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي احتلال المنطقة السورية العازلة في هضبة الجولان، منتهكا اتفاق فصل القوات لعام 1974.

وإجمالا، استولى الجيش الإسرائيلي على أكثر من 170 ألف قطعة سلاح من جميع جبهات القتال: قطاع غزة ولبنان وسوريا، وفق البيان.

وبدخوله المنطقة السورية العازلة، وسّع الجيش الإسرائيلي رقعة احتلاله لهضبة الجولان التي يحتل معظم مساحتها منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.

وجاء احتلال المنطقة العازلة بعد أن أطاحت فصائل سورية، في 8 ديسمبر الماضي، بنظام بشار الأسد.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 15, 2025 الساعة 2:04 م

    للأسف الشديد حقيقة بشعة جدا جدا ستستخدم عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة هذه الأسلحة ضد الشعب السوري الأعزل المقهور هذي عقود وعقود ✌️🇵🇸😓☝️🚀🐒🔥

    رد

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